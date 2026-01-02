Ялинка в оселі повинна залишатися прикрашеною ще кілька днів після Нового року, і на це є певне пояснення, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens.

Чому не можна викидати ялинку до 6 січня?

Після 25 грудня святкування Різдва триває майже 2 повні тижні. Це банально можна помітити звернувши увагу на європейські ярмарки, які відчинені до 7 січня. У християнській традиції 6 січня – це день, коли троє царів прибули до Вифлиєму після народження Ісуса, тож саме ця дата вважається офіційним завершенням різдвяного періоду.

День має назву Свято Богоявлення чи Дванадцята ніч, яку в багатьох країнах урочисто відзначають. Існує повір’я, що якщо прибрати ялинку раніше за цю дату, то це поганий знак.

Як зберегти ялинку до 6 січня?

Справжню ялинку зберегти у гарному стані не завжди легко навіть після Різдва, особливо якщо встановили її ще на початку грудня. Фахівці радять постійно доливати воду в підставку й використовувати стійку, яка призначена для живих дерев.

Ялинку потрібно тримати якомога далі від батарей, камінів чи інших джерел тепла, бо вони висушують хвою. Найкраще тримати дерево у вітальні.

Після завершення свят ялинку не варто викидати на смітник. Є спеціально відведені місця для утилізації зеленого дерева, які після збору перетворюють дерева на мульчу для садів та парків.

А щоб наповнити дім святковим ароматом, можна використовувати спеції, пише Real simple. Підійде кориця, гвоздика, апельсинова цедра та ароматизатори. Також мелена кава, прогріта кілька секунд на сухій сковороді, дає глибокий, теплий аромат, який також допоможе відчути феєрію свята.

Які ще поради варто знати?