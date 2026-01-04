Пепел имеет довольно много полезных свойств, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Есть несколько разумных и экологических способов, которые помогут использовать пепел из камина с пользой.

Как использовать пепел?

Средство для очистки каминного стекла

Сажу на стекле камина можно отчистить пеплом. Достаточно лишь смочить мягкую тряпку водой, обмакнуть в сухой пепел и круговыми движениями протереть загрязненное стекло. Пепел хорошо подхватывает сажу, поэтому достаточно в конце мытья только пройтись влажной тканью.

Добавка к почве

В древесной золе содержится калий и другие полезные минералы для растений. Золу можно использовать как естественное удобрение для кислых почв. Достаточно лишь тонкого просеянного слоя вокруг растения. Важно только сочетать золу с другими органическими материалами.



Поглотитель запахов

Пепел имеет такое же действие, как и пищевая сода, потому что имеет свойство впитывать неприятные запахи. Поставьте небольшую открытую емкость с сухим пеплом в кладовке, подвале или другом месте, где накапливается затхлый запах. Таким образом можно освежить воздух без химических ароматизаторов.

Чистящее средство для дома

Соединив пепел с водой, можно получить мягкий абразив, который подходит для очистки металлических или керамических поверхностей. Нужно только убрать большие куски угля и развести пепел с водой до образования пасты и втереть ее в поверхность.

Посыпка дорожек зимой

Если дорожка к дому и лестница покрылись льдом, то пепел может стать альтернативой песка или соли. Посыпьте скользкие участки тонким слоем, чтобы улучшить сцепление и устранить падения.

Очистка гриля и металлических инструментов

Пепел подойдет в уходе за грилем и металлическими аксессуарами на открытом воздухе. Паста из пепла и воды легко удаляет нагар и загрязнения решеток и инструментов.

