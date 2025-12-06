Як вивести мурах з квіткових горщиків: дієві поради
- Для позбавлення від мурах в квіткових горщиках рекомендується змінити ґрунт, промивши коріння рослини перед пересадкою у свіжий субстрат.
- Інші методи включають висушення або надмірне поливання ґрунту, герметизацію будинку та використання рослин, що відлякують мурах, таких як лаванда, м’ята та розмарин.
Доволі часто мурах можна помітити у горщиках кімнатних рослин. Нерідко їх можна принести додому з магазину. Якщо комахи розведуться, то можуть принести чимало клопоту. У такому випадку варто скористатися кількома дієвими порадами, які допоможуть позбутися від них.
Мурахи обирають горщики, бо ґрунт забезпечує їм вологу, захист від хижаків та чудове місце для будування тунелів, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Особливо сильно мурахи люблять горщики з рослинами, які постійно поливають.
Як позбутися від мурах у горщиках?
Замініть ґрунт
Фахівці радять повністю змінити субстрат. Рослину винесіть надвір та витрусіть старий ґрунт, добре промивши коріння, щоб прибрати всі залишки. Після цього вазон потрібно пересадити у свіжий та чистий ґрунт.
Змусьте мурах покинути рослину
Якщо рослина витривала, то можна висушити субстрат або надто сильно її перелити. Занадто сухий чи дуже вологий ґрунт змусить комах тікати.
Мурах з кімнатних рослин легко вивести / Фото Pexels
Зарегметизуйте будинок
Цей метод є доволі ефективним в профілактичних цілях. Потрібно закрити всі щілини у стінах та перевірити, чи немає зазорів між склопакетом і рамою. Також продивіться дверні прорізи. Навіть найменша щілинка може стати входом для мурах.
Використовуйте рослини, що відлякують мурах
Лаванда, м’ята та розмарин відлякують мурах. Вони містять ті запахи, які дуже є некомфортними для комах, тож вони швидко покидають ділянку.
Якщо крім шкідників на рослинах є грибок та борошниста роса, то їх можна вивести помічними засобами, пише Express. Для боротьби з грибком і борошнистою росою можна використати розчин з чайної ложки харчової соди та пів літра води, обприскуючи рослини щотижня.
Розчин соди змінює pH листка, ускладнюючи ріст грибка, і його слід повторно наносити після дощу для ефективного контролю інфекцій.
Чи справді грибна вода корисна для рослин?
Грибна вода після вимочування грибів містить органічні сполуки та мінерали, які є корисними для рослин.
Відвар від варіння грибів містить фосфор та калій, які стимулюють ріст та цвітіння рослин. Цим розчином потрібно поливати кімнатні вазони.
