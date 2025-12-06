Мурахи обирають горщики, бо ґрунт забезпечує їм вологу, захист від хижаків та чудове місце для будування тунелів, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Особливо сильно мурахи люблять горщики з рослинами, які постійно поливають.

Як позбутися від мурах у горщиках?

Замініть ґрунт

Фахівці радять повністю змінити субстрат. Рослину винесіть надвір та витрусіть старий ґрунт, добре промивши коріння, щоб прибрати всі залишки. Після цього вазон потрібно пересадити у свіжий та чистий ґрунт.

Змусьте мурах покинути рослину

Якщо рослина витривала, то можна висушити субстрат або надто сильно її перелити. Занадто сухий чи дуже вологий ґрунт змусить комах тікати.



Мурах з кімнатних рослин легко вивести / Фото Pexels

Зарегметизуйте будинок

Цей метод є доволі ефективним в профілактичних цілях. Потрібно закрити всі щілини у стінах та перевірити, чи немає зазорів між склопакетом і рамою. Також продивіться дверні прорізи. Навіть найменша щілинка може стати входом для мурах.

Використовуйте рослини, що відлякують мурах

Лаванда, м’ята та розмарин відлякують мурах. Вони містять ті запахи, які дуже є некомфортними для комах, тож вони швидко покидають ділянку.

Якщо крім шкідників на рослинах є грибок та борошниста роса, то їх можна вивести помічними засобами, пише Express. Для боротьби з грибком і борошнистою росою можна використати розчин з чайної ложки харчової соди та пів літра води, обприскуючи рослини щотижня.

Розчин соди змінює pH листка, ускладнюючи ріст грибка, і його слід повторно наносити після дощу для ефективного контролю інфекцій.

