Мурахи обирають горщики, бо ґрунт забезпечує їм вологу, захист від хижаків та чудове місце для будування тунелів, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Особливо сильно мурахи люблять горщики з рослинами, які постійно поливають.
Як позбутися від мурах у горщиках?
Замініть ґрунт
Фахівці радять повністю змінити субстрат. Рослину винесіть надвір та витрусіть старий ґрунт, добре промивши коріння, щоб прибрати всі залишки. Після цього вазон потрібно пересадити у свіжий та чистий ґрунт.
Змусьте мурах покинути рослину
Якщо рослина витривала, то можна висушити субстрат або надто сильно її перелити. Занадто сухий чи дуже вологий ґрунт змусить комах тікати.
Мурах з кімнатних рослин легко вивести / Фото Pexels
Зарегметизуйте будинок
Цей метод є доволі ефективним в профілактичних цілях. Потрібно закрити всі щілини у стінах та перевірити, чи немає зазорів між склопакетом і рамою. Також продивіться дверні прорізи. Навіть найменша щілинка може стати входом для мурах.
Використовуйте рослини, що відлякують мурах
Лаванда, м’ята та розмарин відлякують мурах. Вони містять ті запахи, які дуже є некомфортними для комах, тож вони швидко покидають ділянку.
Якщо крім шкідників на рослинах є грибок та борошниста роса, то їх можна вивести помічними засобами, пише Express. Для боротьби з грибком і борошнистою росою можна використати розчин з чайної ложки харчової соди та пів літра води, обприскуючи рослини щотижня.
Розчин соди змінює pH листка, ускладнюючи ріст грибка, і його слід повторно наносити після дощу для ефективного контролю інфекцій.
Чи справді грибна вода корисна для рослин?
Грибна вода після вимочування грибів містить органічні сполуки та мінерали, які є корисними для рослин.
Відвар від варіння грибів містить фосфор та калій, які стимулюють ріст та цвітіння рослин. Цим розчином потрібно поливати кімнатні вазони.