Лілії – це досить витривалі рослини, і деякі з них можуть переносити досить серйозні холоди. В цілому ж ці рослини потребують сонячного світла – щодня вони мають отримувати принаймні шість годин на сонці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Garden design.

Цікаво Як відкрити банку без відкривачки: лайфхак від зірки серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніни Хижняк

Коли найкращий час для висаджування лілій?

Лілії можна висаджувати навесні, проте осіння посадка має низку переваг, які не можна ігнорувати. Цибулину важливо занурити принаймні на 20 – 25 сантиметрів у ґрунт, а у регіонах, де буває досить спекотно, садити лілії потрібно навіть на 10 сантиметрів глибше.

В районах, де багато опадів, садити лілії радять трохи набік, аби уникнути гниття цибулини. Якщо в квітнику природно кислий ґрунт, перед посадкою радять додати трохи садового вапна у яму.

Найкращий час для посадки лілій – з кінця осені до початку квітня. Якщо ґрунт не промерз, посадку можна проводити і у грудні, але важливо слідкувати, аби після цього одразу ж не настали заморозки.

До речі, знайти лілії чи кошики для цибулин за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для саду. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Як доглядати за ліліями?

Коли лілії проростуть навесні, високорослі сорти потрібно буде підтримувати за допомогою опори – тоді, коли рослини цвістимуть, підгодуйте їх добривом для помідорів. Робити це потрібно кожні два тижні, пише Gardeners` World.

Таке добриво допоможе стимулювати хороший ріст наступного року. Окрім того, після того, як цвітіння завершиться, суцвіття обов'язково потрібно зрізати – так ви уникнете того, що рослина витрачатиме сили на утворення насіння.

Під час обрізки стебел ніколи не можна проводити її на рівні ґрунту – листя можна видаляти лише на верхню третину. Стебла ж залишайте, аж поки вони не побуріють, адже вони забезпечують енергію для цибулини.

Що ще потрібно знати садівникам?