Господині виявили цікавий інгредієнт, який може стати чудовим добривом для рослин, пише 24 Канал з посиланням на Express. Його можна знайти в коморі чи кухонній шафі.

Читайте також Універсальні добрива: чим підживити дерева восени

Що допоможе покращити ріст рослин?

Виявляється, що грибна вода, яка залишається після вимочування грибів – чудово підходить для живлення ваших рослин. У такій рідині міститься багато органічних сполук та мінералів, які є необхідними для росту рослин.

Після замочування грибів, у воді залишається міцелій. Якщо цією водою полити ґрунт, то можна стимулювати грибкову активність та допомогти рослинам ефективніше поглинати вологу.



Кімнатні рослини можна легко підживити / Фото Pexels

Якщо ж у коморі не має сушених грибів, які ви будете вимочувати, тоді можна залишити свіжі гриби у воді на кілька годин. Цим настоєм потрібно поливати рослини. Грибна вода не повністю змінить потребу в добриві, але стане додатковим живленням для рослин в холодну пору року.

Відвар від варіння грибів є природним добривом для рослин. У ньому міститься фосфор та калій, які добре стимулюють ріст та цвітіння вазонів. Щоб підживити цим добривом кімнатні рослини, розчин потрібно охолодити й розвести в однаковій пропорції з водою.

Фахівці розповіли про кілька кімнатних рослин, які не потребують частого поливу, пише House beautiful. До списку входять сукуленти, сансев’єрія, повітряні рослини, бегонія та драцена. Перед поливом сукулентів важливо переконатися в сухості ґрунту перед поливом.

Яке добриво використати для орхідеї?