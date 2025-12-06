Муравьи выбирают горшки, потому что почва обеспечивает им влагу, защиту от хищников и прекрасное место для строительства туннелей, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Особенно сильно муравьи любят горшки с растениями, которые постоянно поливают.

Как избавиться от муравьев в горшках?

Замените почву

Специалисты советуют полностью сменить субстрат. Растение вынесите на улицу и вытряхните старую почву, хорошо промыв корни, чтобы убрать все остатки. После этого вазон нужно пересадить в свежий и чистый грунт.

Заставьте муравьев покинуть растение

Если растение выносливое, то можно высушить субстрат или слишком сильно его перелить. Слишком сухой или слишком влажный грунт заставит насекомых бежать.



Зарегметизируйте дом

Этот метод является довольно эффективным в профилактических целях. Нужно заделать все щели в стенах и проверить, нет ли зазоров между стеклопакетом и рамой. Также просмотрите дверные проемы. Даже самая маленькая щелочка может стать входом для муравьев.

Используйте растения, отпугивающие муравьев

Лаванда, мята и розмарин отпугивают муравьев. Они содержат те запахи, которые очень некомфортны для насекомых, поэтому они быстро покидают участок.

Если кроме вредителей на растениях есть грибок и мучнистая роса, то их можно вывести вспомогательными средствами, пишет Express. Для борьбы с грибком и мучнистой росой можно использовать раствор из чайной ложки пищевой соды и пол-литра воды, опрыскивая растения еженедельно.

Раствор соды меняет pH листа, затрудняя рост грибка, и его следует повторно наносить после дождя для эффективного контроля инфекций.

