Переважна більшість орхідей розпускаються двічі на рік у певний сезон, пише 24 Канал з посиланням на Dengarden. Втім, деякі сорти фаленопсисів можуть цвісти впродовж кількох місяців.

На тривалість цвітіння впливає світловий день, вологість повітря, підживлення та добриво. Є такі види фаленопсисів, що розпускають бутони навіть взимку, бо саме низька температура стимулює їх розкриття.

Чому орхідея може не цвісти?

До причини відсутності квітів входить недостатнє світло, неправильний полив, висока температура та вік рослини. До прикладу, молоді орхідеї ще не дають бутонів. Фаленопсис зацвітає лише через 2 роки після розмноження. Чим старшою є рослина, тим пишніше вона цвіте.



Правильний догляд допоможе орхідеї зацвісти / Фото Freepik

Як змусити орхідею зацвісти?

Насамперед потрібно створити правильні умови. Вивчіть свій сорт та дотримуйтеся рекомендацій щодо догляду. При короткому світловому дні рослина може перестати цвісти. Щоб її розбудити, можна скористатися фітолампою. Саме вона допоможе стимулювати цвітіння.

Важливо слідкувати за температурою повітря, оскільки орхідеї не люблять спеки. Краще не тримати горщики біля батарей. Саме прохолодне повітря допомагає їм розкривати бутони. А ще вчасне зволоження та підживлення добривами чудово сприяють цвітінню.

А от для тих, хто не має вдома рослин і хоче почати догляд за кімнатними вазонами, варто скористатися списком Марти Стюарт. Новачкам вона рекомендує вирощувати трави, потос, сукуленти, заміокулькас і спатифілум, які не вимагають складного догляду. Ці рослини добре ростуть при різних умовах освітлення та потребують мінімального поливу.

Як доглядати за іншими рослинами?