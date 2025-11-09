10 речей, що можна прибрати за 10 хвилин: оселя стане моментально чистішою

Прибирання – це непросте завдання, що чимало людей довго відкладають через відчуття, що воно забирає надто багато часу й сил. Втім, кілька простих завдань можна виконати за лічені хвилини.

Можна отримати глибоке задоволення від завершення великого проєкту з організації дму – чи після глибокого прибирання кухні або ванної. Втім, далеко не завжди на таке прибирання є час та сили – тож іноді краще вдатися до іншої техніки: швидкого прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Що можна прибрати за 10 хвилин у домі?

Кілька завдань з прибирання зовсім не займають багато часу – а їхнє завершення приносить задоволення та чистоту в дім.

Тумбочка біля ліжка . Столик біля ліжка часто заповнюється найрізноманітнішими речами – чашками, книгами, прикрасами, обгортками від солодощів тощо. І безлад на навіть такій невеликій поверхні може створити відчуття хаосу в усьому домі.

. Столик біля ліжка часто заповнюється найрізноманітнішими речами – чашками, книгами, прикрасами, обгортками від солодощів тощо. І безлад на навіть такій невеликій поверхні може створити відчуття хаосу в усьому домі. Передпокій . Коридор та місце біля дверей – це перше, що бачать гості, щойно потрапляють у квартиру чи дім. Тож потрібно подбати про те, аби там не зберігалося зайвих речей, як-от давня пошта, ключі, розкидане взуття тощо.

. Коридор та місце біля дверей – це перше, що бачать гості, щойно потрапляють у квартиру чи дім. Тож потрібно подбати про те, аби там не зберігалося зайвих речей, як-от давня пошта, ключі, розкидане взуття тощо. Полиця у ванній кімнаті . Дуже легко дозволити собі ставити все нові й нові баночки на полицю перед дзеркалом у ванній, адже всі вони потрібні. Втім, в якусь мить для по-справжньому важливих речей не залишиться місця, і полиця виглядатиме переповненою. Слід перевірити, чи не стоять там непотрібні засоби для догляду, або ж пусті банки чи засоби, в яких вже стік термін придатності.

. Дуже легко дозволити собі ставити все нові й нові баночки на полицю перед дзеркалом у ванній, адже всі вони потрібні. Втім, в якусь мить для по-справжньому важливих речей не залишиться місця, і полиця виглядатиме переповненою. Слід перевірити, чи не стоять там непотрібні засоби для догляду, або ж пусті банки чи засоби, в яких вже стік термін придатності. Сумочка чи робоча сумка . Коли ви востаннє виймали всі речі зі своєї сумки? Ймовірно, там значно більше мотлоху, ніж може видатися.

. Коли ви востаннє виймали всі речі зі своєї сумки? Ймовірно, там значно більше мотлоху, ніж може видатися. Шухляда для сміття . Майже в кожному домі знайдеться ящик, куди складаються усі речі, для яких не знайшлося свого місця – випадкова канцелярія, наряддя для шиття та інші речі.

. Майже в кожному домі знайдеться ящик, куди складаються усі речі, для яких не знайшлося свого місця – випадкова канцелярія, наряддя для шиття та інші речі. Двері холодильника. 10 хвилин точно недостатньо для того, аби почистити весь холодильник, та за цей час точно можна прибрати зайві магніти та записки з дверцят, аби надати кухні охайного вигляду.

Кавові та журнальні столики . Подбайте про те, аби на столиках не накопичувалися різноманітні речі, яких там не має бути, пише The Spruce.

. Подбайте про те, аби на столиках не накопичувалися різноманітні речі, яких там не має бути, пише The Spruce. Робочий стіл . Робоче місце та його чистота забезпечують продуктивний настрій на весь день – і всього за кілька хвилин можна подбати, аби на ньому не було нічого зайвого.

. Робоче місце та його чистота забезпечують продуктивний настрій на весь день – і всього за кілька хвилин можна подбати, аби на ньому не було нічого зайвого. Шухляда для посуду . Іноді посуду накопичується надто багато, і з ним потрібно попрощатися. Перевірте, чи ви використовуєте усі чашки та тарілки, які маєте, і заховайте частину, якщо вони вам наразі не потрібні.

. Іноді посуду накопичується надто багато, і з ним потрібно попрощатися. Перевірте, чи ви використовуєте усі чашки та тарілки, які маєте, і заховайте частину, якщо вони вам наразі не потрібні. Аптечка. Ревізію аптечки потрібно проводити регулярно. Так можна не лише помітити, чого там не вистачає, але й вчасно викинути препарати, термін придатності яких вже стік.

Що ще можна прибрати у домі?