На щастя, почистити мікрохвильовку можна досить швидко – і для цього навіть не доведеться довго її терти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Все, що потрібно – це додати один простий інгредієнт у воду та нагріти її у приладі.

Як швидко почистити мікрохвильову піч?

Мікрохвильова піч – це незамінний прилад на кухні, що значно полегшує життя. У ній можна і розігріти вечерю, і розморозити м'ясо чи рибу, і навіть приготувати нескладні справи. Ось тільки під час нагрівання усі запахи продуктів залишаються у мікрохвильовці – а це значить, що досить скоро вона може набути сильного і не надто приємного запаху.

Для того, аби користуватися нею було комфортно та зручно, мікрохвильовку потрібно підтримувати у чистоті – і це ще одне кухонне завдання, яке більшість людей не хочуть виконувати. Та спосіб почистити мікрохвильову піч надзвичайно простий – і він не займе більше часу, ніж хвилина. Все, що потрібно для прибирання, вже точно є у вас на кухні: вода, стакан та трохи лимонного соку.

Потрібно взяти половину лимона та вичавити його сік у воду, а тоді закинути й решту лимона в миску. Після цього поставте місткість у мікрохвильову піч та нагрівайте, поки не утвориться пара. Ця пара допоможе розм'якшити бруд на стінках мікрохвильової печі. і після цього жир можна буде просто прибрати звичайною ганчіркою.

Окрім того, для остаточного миття мікрохвильової печі можна використати ту ж таки воду з лимонним соком: додайте в неї ще краплю мийного засобу та нанесіть на ганчірку. Зайву воду потрібно прибрати з мікрохвильовки чистою сухою губкою.

Не забудьте під час прибирання почистити й скляний піддон та колеса мікрохвильової печі.

