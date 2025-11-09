10 вещей, которые можно убрать за 10 минут: дом станет моментально чище

Уборка – это непростая задача, которую многие люди долго откладывают из-за ощущения, что она отнимает слишком много времени и сил. Впрочем, несколько простых задач можно выполнить за считанные минуты.

Можно получить глубокое удовлетворение от завершения большого проекта по организации дома – или после глубокой уборки кухни или ванной. Впрочем, далеко не всегда на такую уборку есть время и силы – поэтому иногда лучше прибегнуть к другой технике: быстрой уборке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Змеиная нора в огороде: как понять, что там живет пресмыкающееся и что делать дальше

Что можно убрать за 10 минут в доме?

Несколько задач по уборке совсем не занимают много времени – а их завершение приносит удовольствие и чистоту в дом.

Тумбочка возле кровати . Столик у кровати часто заполняется самыми разнообразными вещами – чашками, книгами, украшениями, обертками от сладостей и тому подобное. И беспорядок на даже такой небольшой поверхности может создать ощущение хаоса во всем доме.

. Столик у кровати часто заполняется самыми разнообразными вещами – чашками, книгами, украшениями, обертками от сладостей и тому подобное. И беспорядок на даже такой небольшой поверхности может создать ощущение хаоса во всем доме. Прихожая . Коридор и место у двери – это первое, что видят гости, только попадают в квартиру или дом. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы там не хранилось лишних вещей, например давняя почта, ключи, разбросанная обувь и тому подобное.

. Коридор и место у двери – это первое, что видят гости, только попадают в квартиру или дом. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы там не хранилось лишних вещей, например давняя почта, ключи, разбросанная обувь и тому подобное. Полка в ванной комнате . Очень легко позволить себе ставить все новые и новые баночки на полку перед зеркалом в ванной, ведь все они нужны. Впрочем, в какой-то момент для по-настоящему важных вещей не останется места, и полка будет выглядеть переполненной. Следует проверить, не стоят ли там ненужные средства для ухода, или же пустые банки или средства, в которых уже истек срок годности.

. Очень легко позволить себе ставить все новые и новые баночки на полку перед зеркалом в ванной, ведь все они нужны. Впрочем, в какой-то момент для по-настоящему важных вещей не останется места, и полка будет выглядеть переполненной. Следует проверить, не стоят ли там ненужные средства для ухода, или же пустые банки или средства, в которых уже истек срок годности. Сумочка или рабочая сумка . Когда вы в последний раз вынимали все вещи из своей сумки? Вероятно, там значительно больше хлама, чем может показаться.

. Когда вы в последний раз вынимали все вещи из своей сумки? Вероятно, там значительно больше хлама, чем может показаться. Ящик для мусора . Почти в каждом доме найдется ящик, куда складываются все вещи, для которых не нашлось своего места – случайная канцелярия, наряды для шитья и другие вещи.

. Почти в каждом доме найдется ящик, куда складываются все вещи, для которых не нашлось своего места – случайная канцелярия, наряды для шитья и другие вещи. Дверь холодильника. 10 минут точно недостаточно для того, чтобы почистить весь холодильник, и за это время точно можно убрать лишние магниты и записки с дверцы, чтобы придать кухне опрятный вид.

До речі, знайти засоби для прибирання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Кофейные и журнальные столики . Позаботьтесь о том, чтобы на столиках не накапливались различные вещи, которых там не должно быть, пишет The Spruce.

. Позаботьтесь о том, чтобы на столиках не накапливались различные вещи, которых там не должно быть, пишет The Spruce. Рабочий стол . Рабочее место и его чистота обеспечивают продуктивный настрой на весь день – и всего за несколько минут можно позаботиться, чтобы на нем не было ничего лишнего.

. Рабочее место и его чистота обеспечивают продуктивный настрой на весь день – и всего за несколько минут можно позаботиться, чтобы на нем не было ничего лишнего. Ящик для посуды . Иногда посуды накапливается слишком много, и с ней нужно попрощаться. Проверьте, используете ли вы все чашки и тарелки, которые есть, и спрячьте часть, если они вам пока не нужны.

. Иногда посуды накапливается слишком много, и с ней нужно попрощаться. Проверьте, используете ли вы все чашки и тарелки, которые есть, и спрячьте часть, если они вам пока не нужны. Аптечка. Ревизию аптечки нужно проводить регулярно. Так можно не только заметить, чего там не хватает, но и вовремя выбросить препараты, срок годности которых уже истек.

Что еще можно убрать в доме?