Змії рідко риють житло самі, а частіше користуються покинутими норами інших тварин, інформує 24 Канал з посиланням на Terminix. І все ж знати, як розпізнати зміїну оселю та що робити далі, варто кожному, хто має власне подвір’я.

Що таке зміїна нора?

Змії не можуть самостійно рити нори. Натомість вони займають покинуті нори, створені іншими тваринами – бурундуками, полівками, кротами та іншими. Основні причини, чому змії шукають їх, – це укриття від сонця, дощу та інших погодних умов. Такий прихисток допомагає їм залишатися в прохолоді вдень або в теплі вночі. Найкращий спосіб визначити, що в норі є змія, – це помітити скинуту зміїну шкіру десь поблизу.

Як врятуватися від змій / Фото unsplash

Ще одним показником можуть бути сліди або послід змії (зазвичай темно-коричневий або чорний, довгастої форми з білою речовиною, схожою на шапочку), оскільки їхнє розташування у вашому дворі може підказати, де змія була активна останнім часом.

Що робити зі зміїною норою?

Точно не варто запихати руку всередину нори – змія може вас вкусити, пише Mental Floss. Перше, що ви можете зробити, – засипати яму землею. Обов’язково одягніть рукавички та захисний одяг, якщо плануєте працювати навколо ями.

Ви також можете покласти зверху важкий камінь, що заблокує доступ. Хоча деякі експерти стверджують, що це лише тимчасовий засіб (і просто змусить змій шукати іншу можливу ямку в цьому районі), це може забезпечити душевний спокій на певний час.

Зі зміями потрібно бути обережним / Фото unsplash

Деякі декоративні елементи газону – зокрема пташині ванночки та видовбані колоди – можуть потенційно приваблювати змій, тому варто двічі подумати, перш ніж додавати їх до своїх відкритих просторів.

Корисні підказки