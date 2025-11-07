Спочатку потрібно усунути джерело вологи й забезпечити хорошу вентиляцію, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо упустити ці моменти, то цвіль буде повертатися повторно.
Як позбутися плісняви?
Оцет – природний ворог цвілі
Експерти кажуть, що оцет є найкращим засобом для боротьби з пліснявою. Він не лише видаляє цвіль, але й знищує спори, запобігаючи повторній появі. Відбілювач тільки прибирає верхній шар, але не здатен повністю позбутися від проблеми.
Для створення засобу, потрібно змішати частину оцту з частиною води в однаковій пропорції, а тоді обробити уражену ділянку й залишити на годину. Після цього потрібно лише протерти все вологою ганчіркою. Як альтернативу можна взяти соду й змішати її з водою.
Плісняву зі стіни легко вивести / Фото Pinterest
Спеціалізовані спреї
Ті, хто віддає перевагу готовим засобам, можуть спробувати спеціалізовані засоби від грибка та цвілі. Перевага рідин полягає в тому, що їх треба лише розбризкати на поверхні, а тоді витерти ганчіркою.
Вентиляція – головний спосіб профілактики
Навіть найкращі засоби не допоможуть, якщо в приміщенні не буде достатньої вентиляції, тому потрібно постійно підтримувати сухість та циркуляцію повітря.
Коли вологе повітря не має куди виходити, то осідає на стінах й створює ідеальні умови для росту цвілі. Під час приготування їжі використовуйте витяжку, витирайте конденсат з вікон чи відкривайте вікна.
Видання IFL Science пише, що сіль на підвіконні може поглинати вологу і зменшувати утворення конденсату на вікнах. Для ефективності сіль слід замінювати, коли вона злипається, а при високій вологості варто використовувати додаткові методи, такі як вентиляція.
Які ще лайфхаки треба знати?
Для очищення кухонних поверхонь від жиру можна використовувати білий оцет, харчову соду, мікрофібру та засіб для миття посуду.
Обігрівач не можна ставити на килим, біля меблів чи стін, поруч з текстилем, у ванній кімнаті або в старі розетки і подовжувачі.