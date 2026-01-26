Одні прилади можуть суттєво збільшити ваші рахунки за електроенергію, а інші можуть створювати ризик пожежі. І в обох випадках електрики радять вимикати їх з розеток перед сном, повідомляє Real Simple.

Які прилади не можна залишати в розетці?

Електричні обігрівачі

Обігрівачі, за словами електрика Бена Коло, є основною причиною пожеж у житлових будинках. Вони споживають багато електроенергії, легко перегріваються, а якщо випадково перекинуться, можуть призвести до займання предметів навколо – наприклад, постільної білизни чи штор.

Смартфони та комп'ютери

Завжди відключайте гаджети, як-от телефони, ноутбуки та планшети, після повної зарядки. Попри те, що більшість сучасних пристроїв розроблені так, аби припинити заряджання, коли акумулятор досягає 100%, вони все ще можуть споживати невелику кількість електроенергії в режимі очікування, коли просто залишаються підключеними до мережі.

Електроніка на літій-іонних батареях

З усією електронікою, що працює від літій-іонних батарей, слід бути особливо обережними під час заряджання. Це стосується не лише гаджетів, але й електроінструментів, бездротових пилососів, портативних зовнішніх акумуляторів, зубних щіток, засобів для догляду за шкірою тощо.

Під час заряджання вони можуть перегріватися, і пожежі, що пов'язані з заряджанням таких приладів, стаються все частіше.

Прилади на кухонній стільниці

Від кавоварки та чайника до міксера, кухонна техніка потрапляє до списку речей, що потрібно виймати з розетки перед сном. Попри те, що сучасні прилади загалом безпечні, відключення від мережі усуває ризик передчасного зносу чи внутрішніх несправностей, пише Southern Living.

Інструменти для волосся

Усі інструменти для волосся, що використовують тепло – фени, плойки, вирівнювачі тощо, не можна залишати у розетках. Вони довго зберігають тепло після використання, і можуть досить легко спричинити пожежу.

