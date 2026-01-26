Одни приборы могут существенно увеличить ваши счета за электроэнергию, а другие могут создавать риск пожара. И в обоих случаях электрики советуют выключать их из розеток перед сном, сообщает Real Simple.

Какие приборы нельзя оставлять в розетке?

Электрические обогреватели

Обогреватели, по словам электрика Бена Коло, являются основной причиной пожаров в жилых домах. Они потребляют много электроэнергии, легко перегреваются, а если случайно опрокинутся, могут привести к возгоранию предметов вокруг – например, постельного белья или штор.

Смартфоны и компьютеры

Всегда отключайте гаджеты, например телефоны, ноутбуки и планшеты, после полной зарядки. Несмотря на то, что большинство современных устройств разработаны так, чтобы прекратить зарядку, когда аккумулятор достигает 100%, они все еще могут потреблять небольшое количество электроэнергии в режиме ожидания, когда просто остаются подключенными к сети.

Электроника на литий-ионных батареях

Со всей электроникой, работающей от литий-ионных батарей, следует быть особенно осторожными во время зарядки. Это касается не только гаджетов, но и электроинструментов, беспроводных пылесосов, портативных внешних аккумуляторов, зубных щеток, средств для ухода за кожей и тому подобное.

Во время зарядки они могут перегреваться, и пожары, связанные с зарядкой таких приборов, происходят все чаще.

Приборы на кухонной столешнице

От кофеварки и чайника до миксера, кухонная техника попадает в список вещей, что нужно вынимать из розетки перед сном. Несмотря на то, что современные приборы в целом безопасны, отключение от сети устраняет риск преждевременного износа или внутренних неисправностей, пишет Southern Living.

Инструменты для волос

Все инструменты для волос, использующие тепло – фены, плойки, выпрямители и т.д., нельзя оставлять в розетках. Они долго сохраняют тепло после использования, и могут довольно легко вызвать пожар.

