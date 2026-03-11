Фахівці з харчування підтвердили, що харчова плівка дійсно допомагає зберегти свіжість продуктів, пише HuffPost. Розрізані овочі чи фрукти замотані в харчову плівку збережуться набагато краще, ніж без неї. Про те, що плівка може уповільнити псування продуктів свідчать навіть наукові дослідження.

Яка користь харчової плівки?

Ця кухонна річ ефективна тим, що допомагає ущільнити краї ємностей – контейнерів, салатниць чи каструль. Плівку виготовляють з поліетилену низької щільності, який вважається безпечним для контакту з продуктами.



Харчова плівка корисна для зберігання продуктів / Фото Pexels

Завдяки харчовій плівці їжа менше взаємодіє з киснем, тому може залишатися свіжою кілька днів. Що цікаво, плівка є особливо ефективною в холодному середовищі, бо при низьких температурах збільшує свою липкість.

Пластикова плівка може продовжити свіжість продуктів на 1 – 2 дні при кімнатній температурі, на 3 – 4 дні в холодильнику та на кілька місяців у морозильній камері,

– зазначив експерт Браян Куок Ле.

Проте розігріваючи їжу плівку треба прибирати, оскільки її нагрівання є небезпечним. А ще краще зберігати їжу не в пластикових, а багаторазових контейнерах зі скла чи харчового силікону. Силікон можна зберігати в морозильній камері чи розігрівати в силіконових контейнерах їжу в мікрохвильовці без шкоди для здоров’я.

Та якщо під рукою немає харчової плівки, то альтернативою може стати вощений папір. Він вважається екологічною заміною пластику, оскільки природно розкладається.

А ще харчову плівку можна використовувати не лише зберігання продуктів, пише Express. Її застосовують для усунення протягів, накривання полиць холодильника та для зручного зберігання столових приборів при переїзді.

Також туристи використовують лайфхак під час подорожей, захищаючи рідини харчовою плівкою. Це робиться для того, щоб усілякі шампуні чи гелі для душу не розлилися. Господині на кухні у харчовій плівці готують яйце-пашот, яке допомагає сформувати правильний вигляд.

