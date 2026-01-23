Норвежці живуть у холодному кліматі, проте чимало часу проводять на свіжому повітрі, пише Frog in the Fjord. Вони віднайшли варіанти, які допомагають їм відчувати тепло на вулиці чи вдома.

Як норвежці утепляються на зиму?

Вибір правильних тканин

Взимку не варто робити ставку на бавовну чи синтетику. Бавовна вбирає вологу й охолоджує тіло, а синтетика погано "дихає". Найкраще взимку носити вовну. Кілька шарів такого одягу чи термобілизна – найкращий вибір на зимову пору.

Кілька шарів одягу

Тепло зберігає не одяг, а повітря між його шарами. За словами норвежців, краще одягнути кілька тонких речей, ніж одну товсту. Це може бути тонка вовняна сорочка на тілі та флісова кофта. Ці шари допоможуть зберегти тепло.

Уникнення перегріву

Виявляється, що занадто теплий одяг взимку не є правильним варіантом вберегти тепло тіла. У таких речах легко спітніти, а тоді – сильно змерзнути. Для катання на лижах варто обирати легкий комплект, але якщо на вулиці доведеться довго пробути стоячи чи сидячи, тоді вже треба максимально утеплитися.

Тримання в теплі всього тіла

Шапка взимку є важливим головним убором, але не варто забувати про руки й ноги. Якщо ноги холодні, то мерзнути почне увесь організм. Норвежці обирають взуття з товстою підошвою. Замість одних бавовняних шкарпеток одягають дві тонкі пари. Також у взутті повинен бути простір. Пальці мають рухатися, щоб забезпечувати нормальний кровообіг тіла.

Фізична активність

Навіть зима не є перешкодою для фізичної активності. Норвежці взимку бігають, катаються на лижах чи ковзанах. Активність добре стимулює метаболізм та підтримує тепло.



Навіть взимку не варто забувати про фізичну активність / Фото Pexels

Правильна їжа

У мороз норвежці роблять ставку на корисні жири: рибу, оливки, горіхи, авокадо. Ці продукти допомагають зберігати тепло.

Сауна раз на тиждень

Мешканці Норвегії обожнюють сауну. За кілька хвилин у спеці, а тоді в холодному душі можна розігнати кров, зняти стрес та добре зігрітися.

Тепло в помешканні

Вдома варто звернути увагу на ізоляцію вікон. Якщо з них йде помітний холод, то їх треба додатково утепляти. Також радять використовувати грілки та ковдри з натуральними наповнювачами. А от вранці треба на кілька хвилин відчинити вікна, щоб запустити в дім свіже повітря.

Прогулянка в сонячну погоду

Фахівці кажуть, що навіть взимку важливо не сидіти постійно вдома, а виходити на вулицю. Сонячна погода допомагає легше пережити зиму та покращує настрій.

Як зберегти тепло в помешканні у зимову пору?

Термоштори чи жалюзі з теплоізоляційною підкладкою можуть підвищити температуру в кімнаті майже на третину, зменшуючи втрати тепла на 30%, пише Express. Є можливість додати термопідкладку до наявних вже штор, а терможалюзі не лише зберігають тепло взимку, але й відбивають сонячні промені влітку.

Які ще поради слід знати?