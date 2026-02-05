Добрива не допоможуть: чим посипати лід на доріжках, щоб він розтанув
- Добрива, такі як сечовина, неефективні при низьких температурах і можуть пошкодити газон та бетон.
- Для боротьби з льодом рекомендується використовувати ацетат кальцію магнію, пісок, тирсу або попіл, які безпечні для довкілля.
Щоб швидко позбутися льоду на тротуарі чи під’їзній доріжці, люди починають використовувати садові добрива. Деякі з них справді здатні знижувати температуру замерзання води, але на практиці такий метод принесе більше шкоди, ніж користі.
Добрива мають повільну дію та є досить малоефективними під час сильних морозів, пише House Digest. Крім того, їхні побічні наслідки – це пошкодження бетону та шкода газону.
Читайте також Як уберегти труби від замерзання та тріщин: перевірені методи
Чому не варто посипати доріжки добривами?
Сечовина використовується в садівництві як джерело азоту, а під час танення снігу може зіпсувати двір. Надлишок добрива у ґрунті здатен спалити траву й декоративні рослини.
Коли температура опускається нижче 1 градусу, то сечовина перестає працювати, тому у справжній мороз стає марною витратою. Розумніше запаси добрива зберегти до весни й використовувати за призначенням для саду.
Щоб впоратися з ожеледицею варто скористатися ацетатом кальцію магнію – це безсольовий, біорозкладний реагент, який є менш агресивним до бетону й не шкодить газону та довкіллю. Його можна розсипати по обмерзлій поверхні, як звичайну сіль.
Ацетат кальцію магнію допомагає при ожеледиці / Фото Олександра Таранюка
Також можна звернути увагу на простіші та екологічніші рішення. Підійде пісок, тирса чи навіть котячий наповнювач. Вони не розтоплять лід, але покращать зчеплення з поверхнею й допоможуть безпечніше пересуватися.
Видання The Sun пише, що попіл від дров чи каміна може допомогти у боротьбі зі слизькими доріжками. Він добре поглинає вологу, забезпечує зчеплення навіть на слизькому льоду та є природним і безпечним варіантом для рослин. Такий варіант точно захистить ділянку від надлишку хімічних реагентів.
Що ще варто прочитати?
Для розморожування льоду на склі автомобіля, рекомендується використовувати саморобний розморожувач на основі медичного спирту для безпечного та ефективного видалення льоду з лобового скла.
Для очищення взуття від солі змішайте воду та оцет в рівних пропорціях, протріть м'якою тканиною і дайте висохнути, після чого нанесіть кондиціонер для шкіряного взуття.
Часті питання
Чому добрива неефективні під час морозів?
Добрива мають повільну дію і під час сильних морозів стають малоефективними — при температурі нижче 1 градусу сечовина перестає працювати і стає марною витратою.
Які побічні ефекти можуть мати добрива під час використання на доріжках?
Добрива можуть пошкоджувати бетон і шкодити газону — надлишок добрива у ґрунті здатен спалити траву й декоративні рослини.
Які альтернативи добривам для боротьби з ожеледицею рекомендуються?
Для боротьби з ожеледицею рекомендується використовувати ацетат кальцію магнію — це безсольовий, біорозкладний реагент, менш агресивний до бетону. Також підійдуть пісок, тирса чи котячий наповнювач, які не розтоплять лід, але покращать зчеплення з поверхнею.