Лайфхаки Хитрощі на щодень Добрива не допоможуть: чим посипати лід на доріжках, щоб він розтанув
5 лютого, 10:48
Оновлено - 10:50, 5 лютого

Добрива не допоможуть: чим посипати лід на доріжках, щоб він розтанув

Юлія Турелик
Основні тези
  • Добрива, такі як сечовина, неефективні при низьких температурах і можуть пошкодити газон та бетон.
  • Для боротьби з льодом рекомендується використовувати ацетат кальцію магнію, пісок, тирсу або попіл, які безпечні для довкілля.

Щоб швидко позбутися льоду на тротуарі чи під’їзній доріжці, люди починають використовувати садові добрива. Деякі з них справді здатні знижувати температуру замерзання води, але на практиці такий метод принесе більше шкоди, ніж користі.

Добрива мають повільну дію та є досить малоефективними під час сильних морозів, пише House Digest. Крім того, їхні побічні наслідки – це пошкодження бетону та шкода газону.

Чому не варто посипати доріжки добривами?

Сечовина використовується в садівництві як джерело азоту, а під час танення снігу може зіпсувати двір. Надлишок добрива у ґрунті здатен спалити траву й декоративні рослини.

Коли температура опускається нижче 1 градусу, то сечовина перестає працювати, тому у справжній мороз стає марною витратою. Розумніше запаси добрива зберегти до весни й використовувати за призначенням для саду.

Щоб впоратися з ожеледицею варто скористатися ацетатом кальцію магнію – це безсольовий, біорозкладний реагент, який є менш агресивним до бетону й не шкодить газону та довкіллю. Його можна розсипати по обмерзлій поверхні, як звичайну сіль.


Ацетат кальцію магнію допомагає при ожеледиці / Фото Олександра Таранюка

Також можна звернути увагу на простіші та екологічніші рішення. Підійде пісок, тирса чи навіть котячий наповнювач. Вони не розтоплять лід, але покращать зчеплення з поверхнею й допоможуть безпечніше пересуватися.

Видання The Sun пише, що попіл від дров чи каміна може допомогти у боротьбі зі слизькими доріжками. Він добре поглинає вологу, забезпечує зчеплення навіть на слизькому льоду та є природним і безпечним варіантом для рослин. Такий варіант точно захистить ділянку від надлишку хімічних реагентів.

Часті питання

Чому добрива неефективні під час морозів?

Добрива мають повільну дію і під час сильних морозів стають малоефективними — при температурі нижче 1 градусу сечовина перестає працювати і стає марною витратою.

Які побічні ефекти можуть мати добрива під час використання на доріжках?

Добрива можуть пошкоджувати бетон і шкодити газону — надлишок добрива у ґрунті здатен спалити траву й декоративні рослини.

Які альтернативи добривам для боротьби з ожеледицею рекомендуються?

Для боротьби з ожеледицею рекомендується використовувати ацетат кальцію магнію — це безсольовий, біорозкладний реагент, менш агресивний до бетону. Також підійдуть пісок, тирса чи котячий наповнювач, які не розтоплять лід, але покращать зчеплення з поверхнею.