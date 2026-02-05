Добрива мають повільну дію та є досить малоефективними під час сильних морозів, пише House Digest. Крім того, їхні побічні наслідки – це пошкодження бетону та шкода газону.

Чому не варто посипати доріжки добривами?

Сечовина використовується в садівництві як джерело азоту, а під час танення снігу може зіпсувати двір. Надлишок добрива у ґрунті здатен спалити траву й декоративні рослини.

Коли температура опускається нижче 1 градусу, то сечовина перестає працювати, тому у справжній мороз стає марною витратою. Розумніше запаси добрива зберегти до весни й використовувати за призначенням для саду.

Щоб впоратися з ожеледицею варто скористатися ацетатом кальцію магнію – це безсольовий, біорозкладний реагент, який є менш агресивним до бетону й не шкодить газону та довкіллю. Його можна розсипати по обмерзлій поверхні, як звичайну сіль.



Ацетат кальцію магнію допомагає при ожеледиці / Фото Олександра Таранюка

Також можна звернути увагу на простіші та екологічніші рішення. Підійде пісок, тирса чи навіть котячий наповнювач. Вони не розтоплять лід, але покращать зчеплення з поверхнею й допоможуть безпечніше пересуватися.

Видання The Sun пише, що попіл від дров чи каміна може допомогти у боротьбі зі слизькими доріжками. Він добре поглинає вологу, забезпечує зчеплення навіть на слизькому льоду та є природним і безпечним варіантом для рослин. Такий варіант точно захистить ділянку від надлишку хімічних реагентів.

