Удобрения имеют медленное действие и достаточно малоэффективны во время сильных морозов, пишет House Digest. Кроме того, их побочные последствия – это повреждение бетона и вред газона.

Почему не стоит посыпать дорожки удобрениями?

Мочевина используется в садоводстве как источник азота, а во время таяния снега может испортить двор. Избыток удобрения в почве способен сжечь траву и декоративные растения.

Когда температура опускается ниже 1 градуса, то мочевина перестает работать, поэтому в настоящий мороз становится бесполезной тратой. Разумнее запасы удобрения сохранить до весны и использовать по назначению для сада.

Чтобы справиться с гололедом стоит воспользоваться ацетатом кальция магния – это бессолевой, биоразлагаемый реагент, который является менее агрессивным к бетону и не вредит газону и окружающей среде. Его можно рассыпать по обледенелой поверхности, как обычную соль.



Ацетат кальция магния помогает при гололеде / Фото Александра Таранюка

Также можно обратить внимание на более простые и экологичные решения. Подойдет песок, опилки или даже кошачий наполнитель. Они не растопят лед, но улучшат сцепление с поверхностью и помогут безопаснее передвигаться.

Издание The Sun пишет, что пепел от дров или камина может помочь в борьбе со скользкими дорожками. Он хорошо поглощает влагу, обеспечивает сцепление даже на скользком льду и является естественным и безопасным вариантом для растений. Такой вариант точно защитит участок от избытка химических реагентов.

