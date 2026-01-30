Автомобілі взимку швидко обмерзають вночі, пише Express. Коли тепле вологе повітря стикається з холодною поверхнею, то утворюється конденсат, який за мінусової температури перетворюється на лід. Зранку він з’являється на склі, дзеркалах та щітках.

Читайте також Як швидко розморозити авто від льоду: 5 найкращих трюків

Як позбутися льоду на лобовому склі?

Деякі водії розморожують лобове скло гарячою водою, але такий метод небезпечний. Різкий перепад температур може призвести до тріщин на склі й дорогого ремонту. Існує набагато безпечніша альтернатива – саморобний розморожувач на основі медичного спирту.

Спирт ефективно розтоплює лід навіть у сильний мороз. Коли лід контактує зі спиртом, то починає швидко танути, а сама рідина миттєво випаровується, не залишаючи розводів чи слідів на поверхні автомобіля.



Саморобний засіб розморозить скло від льоду / Фото Pexels

Для приготування розчину потрібно змішати 2 частини медичного спирту з 1 частиною води. Вранці засіб треба розпилити на обмерзлі ділянки, а вже за кілька хвилин лід почне танути. Якщо нашарування льоду товсте, то його треба обережно зняти скребком. Такий спосіб спростить ранкове очищення скла. Він також підійде для замерзлих дверей та замків.

Чому запотівають вікна у машині?

Запотівання вікон в автомобілі часто викликане вологою з повітря, яка осідає на холодне скло, і це можна вирішити увімкненням обдуву чи розморожування, пише Interia. Для зменшення запотівання рекомендується використовувати кондиціонер, поглиначі вологи, або спеціальні засоби проти запотівання, а також перевірити стан ущільнювачів дверей та вікон.

Які ще є поради для автомобілістів?