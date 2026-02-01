Наслідки можуть бути дошкульними – протікання, тріщини або повний розрив, повідомляє Pomochydrauliczna. Саме тому захист потрібно продумувати заздалегідь, а не тоді, коли проблема вже сталася.

Як запобігти замерзанню труб і їх розриву?

Один із найважливіших кроків – ізоляція. Варто перевірити труби, що проходять через неопалювані приміщення, підвали або зовнішні стіни. Їх потрібно утеплити спеціальними кожухами, мінеральною ватою або спіненим поліетиленом.

Навіть тонкий шар значно знижує ризик. Також важливий рух води. Якщо температура різко падає, варто залишити слабкий потік води з крана. Повільний рух не дає воді замерзнути всередині труби.

Як захистити труби взимку / Фото unsplash

Також не можна забувати про повне зливання системи, якщо будинок або дача залишаються без опалення. Вода не повинна залишатися в трубах, особливо в горизонтальних ділянках.

У сильні морози варто відкривати дверцята під мийкою або в шафах, де проходять труби. Це дозволяє теплу з приміщення доходити до проблемних зон. З’єднання, крани, коліна та старі ділянки труби замерзають першими. Саме їх потрібно перевіряти і утеплювати особливо ретельно.

Як захистити садовий кран від заморозків?

Садовий кран перед морозами потрібно повністю перекрити і злити воду. Навіть кілька крапель усередині можуть спричинити розрив, пише Оnet.

Після цього кран варто утеплити – підійде старий рушник, утеплювач або спеціальний захисний чохол. Головне, щоб усередині не залишалося вологи.

Які поради варто зберегти?