Запотівання вікон турбує всіх водіїв, адже з перепадом температури утворюється чимало конденсату. Як можна вирішити проблему раз і назавжди – розповідає 24 Канал з посиланням на портал AIS.

Що зробити, щоб не запотівали вікна?

Одне з найлегших рішень – силікагель. Це спеціальний осушувач повітря, який можна розкласти по салону вашого авто. Ви точно його зустрічали у новому взутті під час купівлі. Втім, за бажання можна скористатися домашніми і більш простими підручними засобами.

Наприклад, можна натерти лобове скло зсередини кремом для гоління – він буде працювати як водовідштовхувальна плівка. До речі, це ж зробить і картопля – це один з "дідівських" способів, до якого краще не вдаватися.

Силікагель чудово поглинає конденсат / Фото Pixabay

Також можна скористатися розчином оцту з водою, але навряд чи вам буде до вподоби запах такої плівки. Тому краще придбати силікагель або придбати спеціальні засоби для натирання скла зсередини у автомагазині, радять на Reddit.

Лайфхаки, які стануть у пригоді