Запотевание окон беспокоит всех водителей, ведь с перепадом температуры образуется немало конденсата. Как можно решить проблему раз и навсегда – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал AIS.

Читайте также Эти 5 приборов всегда нужно вытаскивать из розетки после пользования: не все знают

Что сделать, чтобы не запотевали окна?

Одно из самых легких решений – силикагель. Это специальный осушитель воздуха, который можно разложить по салону вашего авто. Вы точно его встречали в новой обуви при покупке. Впрочем, при желании можно воспользоваться домашними и более простыми подручными средствами.

Не можете найти нужных запчастей для своего авто? Или нужны новые колеса? Все это и не только есть на Проме. Здесь есть возможность сравнить цены и выбрать лучшее предложение всего за несколько кликов. Позаботься о своей ласточке вместе с Prom.

Например, можно натереть лобовое стекло изнутри кремом для бритья – он будет работать как водоотталкивающая пленка. Кстати, это же сделает и картофель – это один из "дедовских" способов, к которому лучше не прибегать.

Силикагель прекрасно поглощает конденсат / Фото Pixabay

Также можно воспользоваться раствором уксуса с водой, но вряд ли вам будет по душе запах такой пленки. Поэтому лучше приобрести силикагель или приобрести специальные средства для натирания стекла изнутри в автомагазине, советуют на Reddit.

Лайфхаки, которые пригодятся