Дрібнички, які на нашу думку мали б швидко розкластися, можуть стати причиною серйозної загрози, читайте 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Пліснява почне зникати на очах: ці бюджетні засоби творять дива

Що не можна викидати в унітаз?

Обрізані нігті є біорозкладними, але розкладаються дуже повільно – довгими роками. Вони злипаються разом із іншими відходами й утворюють густу масу у трубах.

У жодному разі не можна викидати тампони, які набухнуть від води й можуть забити трубу. Також не варто в туалет викидати волосся зібране зі щітки. Воно добре змиється водою, але прилипне на трубі й буде лише накопичувати зайве сміття.



Не викидайте в унітаз заборонені речі / Фото Pexels

Паперові рушники часто викидають в унітаз, але сміттєва корзина збоку стоїть не просто так. Паперовий папір розмокає у воді, але сильно забиває трубу, тому становить низку проблем для каналізації. Вологі серветки потрібно викидати лише у смітник.

У раковину на кухні можна виливати лише продукти на водній основі, що добре розчиняються у воді. Жир, олія, рис, макарони, борошно та кавова гуща – головні вороги труб.

Для видалення вапняного нальоту з унітаза можна використовувати розчин соди та оцту або лимонну кислоту, пише Good Housekeeping. Якщо ж розчини не впораються, тоді можна скористатися ще пральним порошком.

Як відчистити цвіль в туалеті?