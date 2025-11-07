Дрібнички, які на нашу думку мали б швидко розкластися, можуть стати причиною серйозної загрози, читайте 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
Читайте також Пліснява почне зникати на очах: ці бюджетні засоби творять дива
Що не можна викидати в унітаз?
Обрізані нігті є біорозкладними, але розкладаються дуже повільно – довгими роками. Вони злипаються разом із іншими відходами й утворюють густу масу у трубах.
У жодному разі не можна викидати тампони, які набухнуть від води й можуть забити трубу. Також не варто в туалет викидати волосся зібране зі щітки. Воно добре змиється водою, але прилипне на трубі й буде лише накопичувати зайве сміття.
Не викидайте в унітаз заборонені речі / Фото Pexels
Паперові рушники часто викидають в унітаз, але сміттєва корзина збоку стоїть не просто так. Паперовий папір розмокає у воді, але сильно забиває трубу, тому становить низку проблем для каналізації. Вологі серветки потрібно викидати лише у смітник.
У раковину на кухні можна виливати лише продукти на водній основі, що добре розчиняються у воді. Жир, олія, рис, макарони, борошно та кавова гуща – головні вороги труб.
Для видалення вапняного нальоту з унітаза можна використовувати розчин соди та оцту або лимонну кислоту, пише Good Housekeeping. Якщо ж розчини не впораються, тоді можна скористатися ще пральним порошком.
Як відчистити цвіль в туалеті?
Цвіль на стінах можна ефективно видалити за допомогою білого оцту, який також вбиває спори та запобігає повторній появі.
Відбілювач видаляє тільки поверхневу цвіль, тому рекомендується використовувати перекис водню як альтернативу, але не змішувати їх з оцтом.