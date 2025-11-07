Безделушки, которые по нашему мнению должны были бы быстро разложиться, могут стать причиной серьезной угрозы, читайте 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Что нельзя выбрасывать в унитаз?

Обрезанные ногти являются биоразлагаемыми, но разлагаются очень медленно – долгими годами. Они слипаются вместе с другими отходами и образуют густую массу в трубах.

Ни в коем случае нельзя выбрасывать тампоны, которые набухнут от воды и могут забить трубу. Также не стоит в туалет выбрасывать волосы собранные со щетки. Они хорошо смоются водой, но прилипнут на трубе и будут только накапливать лишний мусор.



Не выбрасывайте в унитаз запрещенные вещи / Фото Pexels

Бумажные полотенца часто выбрасывают в унитаз, но мусорная корзина сбоку стоит не просто так. Бумажная бумага размокает в воде, но сильно забивает трубу, поэтому составляет ряд проблем для канализации. Влажные салфетки нужно выбрасывать только в мусорку.

В раковину на кухне можно выливать только продукты на водной основе, хорошо растворяются в воде. Жир, масло, рис, макароны, мука и кофейная гуща – главные враги труб.

Для удаления известкового налета из унитаза можно использовать раствор соды и уксуса или лимонную кислоту, пишет Good Housekeeping. Если же растворы не справятся, тогда можно воспользоваться еще стиральным порошком.

Как отчистить плесень в туалете?