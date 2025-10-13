Цвіль – це поширена проблема взимку та восени, але затягувати з її розв'язанням точно не можна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Цвіль може поширюватися не тільки вздовж стін, але й вглибину – і якщо це станеться, видалити її буде вже значно складніше.

Як позбутися плісняви на стінах?

Цвіль – це одна з тих побутових проблем, що може з'явитися буквально за одну ніч, і особливо в прохолодну частину року, коли через дощі та холод утворюється волога та конденсат. Та незалежно від того, чи пліснява просочилася у ванну кімнату, чи почала з'являтися на стінах спальні, від неї потрібно негайно позбутися.

Існує чимало способів боротьби з пліснявою, та більшість експертів сходяться на одному правилі: потрібно не тільки розібратися з цвіллю, але й усунути джерело вогкості та покращити вентиляцію, інакше проблема повертатиметься знову і знову.

Але є один натуральний засіб, який може виявитися незамінним у боротьбі з пліснявою – особливо у випадках, якщо ви не хочете витрачати гроші на дорогі засоби та побутову хімію. Плісняву дуже часто можна видалити за допомогою звичайнісінького білого оцту, що знайдеться на кожній кухні. Він не тільки змиває видиму цвіль зі стін, але й вбиває її спори, що запобігає її повторній появі.

Також чимало людей для очищення цвілі використовують відбілювач, та експерти застерігають, що це агресивна хімічна речовина, що видаляє тільки поверхневу цвіль.

Натомість хорошою альтернативою для відбілювача буде перекис водню. Втім, змішувати відбілювач з оцтом чи перекисом суворо заборонено – результати вам точно не сподобаються, пише The Spruce.

