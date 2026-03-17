Саме радіатор у машині запобігає і перегріву, і замерзанню двигуна. Це його основна і дуже важлива функція, хоча деякі радіатори також підтримують оптимальну температуру трансмісійної рідини, пише CJ. Попри те, що автівка технічно може працювати без радіатора, двигун у такому випадку постійно перегріватиметься.

Навіщо потрібний радіатор?

Під час їзди двигун автомобіля виробляє дуже багато тепла – і для того, аби запобігти перегріву, використовується охолоджувальна рідина. Вона протікає через двигун та навколо нього, поглинаючи тепло, а тоді передає його до радіатора.

Рух автомобіля виштовхує тепле повітря через ряди між трубками, і рідина знову охолоджується. Тепло розсіюється через решітку радіатора автомобіля, і двигун працює максимально ефективно.

А ось якщо радіатор зламався, працює з пошкодженнями, або ж його немає взагалі, перегріву уникнути не вдасться ніяк.

Як часто потрібно замінювати радіатор?

Експерти радять робити це кожні 8 – 10 років. Але, на щастя, ця деталь за належного обслуговування може працювати дуже довго, і купувати новий радіатор потрібно тільки за умови поломки або ж заміни двигуна на потужніший.

На необхідність ремонтувати або ж купувати радіатор охолодження двигуна вказують:

проблеми з тиском – якщо кришка радіатора відкрита, можуть виникнути проблеми з підвищеним чи пониженим тиском, і обидві поломки закінчуються однаково – двигун перегрівається. У такому випадку достатньо просто замінити кришку;

– якщо кришка радіатора відкрита, можуть виникнути проблеми з підвищеним чи пониженим тиском, і обидві поломки закінчуються однаково – двигун перегрівається. У такому випадку достатньо просто замінити кришку; витікання охолоджувальної рідини – не лише дратує водіїв, але також є дуже небезпечним. Антифриз дуже токсичний, і якщо помітили його витік, існує ймовірність, що потрібно буде замінити цілий радіатор.

– не лише дратує водіїв, але також є дуже небезпечним. Антифриз дуже токсичний, і якщо помітили його витік, існує ймовірність, що потрібно буде замінити цілий радіатор. іржа та корозія – якщо радіатор раптом перестав працювати як слід, ймовірно, в ньому накопичилися сміття та іржа. Радіатор тоді потрібно промити. А загалом чистити деталь потрібно раз на рік, аби уникнути таких ситуацій.



Радіатор потрібно регулярно чистити / Фото Shutterstock

Які є типи автомобільних радіаторів?

Перед тим як обирати радіатор для машини, слід спершу розібратися, які типи деталей взагалі існують. Основних їх є 3.

Однопрохідний . У такому радіаторі охолоджувальна рідина протікає через нього тільки в одному напрямку. Цей тип є найбільш поширеним .

. У такому радіаторі охолоджувальна рідина протікає через нього тільки в одному напрямку. Цей тип є . Багатопрохідний . Цей радіатор також називається двопрохідним: він пропускає рідину крізь трубки кілька разів. Через більшу швидкість та тиск охолоджувальної рідини така деталь працюватиме ефективніше, але також потрібні потужніші водяні помпи. Зазвичай використовують такі деталі лише для високопродуктивних двигунів .

. Цей радіатор також називається двопрохідним: він пропускає рідину крізь трубки кілька разів. Через більшу швидкість та тиск охолоджувальної рідини така деталь працюватиме ефективніше, але також потрібні потужніші водяні помпи. Зазвичай використовують такі деталі лише для . Двоядерний – цей радіатор має два шари трубок, через які проходить охолоджувальна рідина. І тоді як двопрохідний радіатор пропускає рідину через ту саму площу вдвічі швидше, двоядерний працює зі звичною швидкістю, але охоплює значно більшу площу.

Як підібрати радіатор для вашої автівки?

Під час вибору найважливіше звернути увагу на діаметри вхідного та вихідного турбопроводів, а також розташування радіатора. Монтажні виступи та кронштейни на новій деталі обов’язково мають збігатися за розміром та розташуванням з тими, що вже є в машині.

Але є ще кілька факторів, на які не завадить звернути увагу, пише Hot Rod.

Розмір

Чим більше площу поверхні матиме радіатор, тим швидше охолоджуватиме двигун. Втім, перш ніж поспішати купити найбільшу доступну деталь, врахуйте:

простір під капотом – зазвичай моторні відсіки тісні, і що обмеженіший простір, то менше повітряного потоку. Тож оберіть радіатор, що влізе у машину;

конструкція – цілком можливо отримати більшу площу охолодження у меншому корпусі, потрібно лише вибрати радіатор з більшою кількістю рядів, або ж з відповідного матеріалу – наприклад, алюмінію.

Ряди радіаторів

У радіаторі охолоджувальна рідина протікає через ребра та трубки, і додавання цих ребер може збільшити загальну площу, по якій протікає рідина – а це призводить до швидшого охолодження.

Втім, у додаванні рядів є й недолік – це робить деталь товщою та обмежує доступ повітря. Відтак – зменшує охолоджувальну здатність. На щастя, це можна розв’язати одним простим способом – підбором відповідного матеріалу.

Матеріал

Більшість радіаторів або мідно-латунні, або ж алюмінієві. І ті, і ті, мають свої переваги та недоліки. Зокрема, мідь є кращим теплопровідником, ніж алюміній – а це значить, що алюміній краще охолоджує двигун. Алюміній також тонший, і це дозволяє використовувати ширші трубки у тому ж просторі.

Втім, поєднання міді та латуні також підходить для багатьох водіїв.

Отож, підбір відповідного радіатора – це не таке складне завдання. А сама деталь є важливою та практично необхідною інвестицією в автомобіль.

