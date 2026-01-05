Ці 5 предметів на кухні притягують бідність та злидні: не всі знають про прикмету
- Зберігання використаної олії, старого посуду та протермінованих круп на кухні може притягнути бідність та негативну енергетику.
- Накопичення рахунків, ліків і предметів для прибирання на кухні символізують фінансові турботи та можуть уповільнити фінансове зростання.
Кухня – це, певно, найбільш важливе приміщення в усьому домі, адже там доводиться проводити чи не найбільше часу. Втім, багато людей навіть не підозрюють, що тримають там кілька заборонених предметів.
Енергетика кухні надзвичайно важлива – хоч чимало людей і ігнорують оздоблення цієї кімнати. Та всього кілька неправильних предметів можуть притягнути до вашого житла бідність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Money Control.
Які речі притягують бідність в дім?
Олія, що вже використовувалася
Мовиться, звісно, не про відкриту банку соняшникової чи оливкової олії, а про ту, яку ви зібрали після приготування їжі з метою повторного використання. Така олія може не тільки бути не дуже корисною для здоров'я, але й ослаблює енергетичний баланс вашої кухні.
Побитий чи тріснутий посуд
Миски зі сколами та тріщинами, по-перше, можуть розколотися під впливом дуже високих чи холодних температур, а по-друге, притягують до вас бідність. Окрім того, битий посуд може посилити стрес та конфлікти між різними членами родини, тож позбуватися його слід негайно.
Протерміновані спеції та зіпсовані крупи
Зберігання старих круп, у яких завелися жуки, чи спецій, які вже навіть не мають запаху не тільки не має сенсу, але й активно шкодить енергетиці вашої кухні. Ці продукти притягують бідність, злидні та втрати.
Окрім того, зіпсовані крупи притягують також комах та неприємний запах – а це також може посилити негатив у домі.
Рахунки, ліки та зайві папери
Накопичення ліків та рахунків за них, продуктових карток чи й просто випадкових паперів на стільниці може призвести до стресу та порушення природних потоків енергії на вашій кухні. Ці речі символізують хворобу, бідність та фінансові турботи.
Віник
Предмети для прибирання, як-от віники чи ганчірки для пилу, ніколи не слід зберігати на кухні. Це може уповільнити фінансове зростання та навіть призвести до бідності.
