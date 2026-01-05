Эти 5 предметов на кухне притягивают бедность и нищету: не все знают о примете
- Хранение использованного масла, старой посуды и просроченных круп на кухне может притянуть бедность и негативную энергетику.
- Накопление счетов, лекарств и предметов для уборки на кухне символизируют финансовые заботы и могут замедлить финансовый рост.
Кухня – это, вероятно, наиболее важное помещение во всем доме, ведь там приходится проводить едва ли не больше всего времени. Впрочем, многие люди даже не подозревают, что держат там несколько запрещенных предметов.
Энергетика кухни чрезвычайно важна – хоть многие люди и игнорируют отделку этой комнаты. Но всего несколько неправильных предметов могут привлечь к вашему жилью бедность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Money Control.
Какие вещи притягивают бедность в дом?
Масло, уже использовавшееся
Говорится, конечно, не об открытой банке подсолнечного или оливкового масла, а о том, которое вы собрали после приготовления пищи с целью повторного использования. Такое масло может не только быть не очень полезным для здоровья, но и ослабляет энергетический баланс вашей кухни.
Разбитая или треснувшая посуда
Миски со сколами и трещинами, во-первых, могут расколоться под воздействием очень высоких или холодных температур, а во-вторых, притягивают к вам бедность. Кроме того, битая посуда может усилить стресс и конфликты между различными членами семьи, поэтому избавляться от нее следует немедленно.
Просроченные специи и испорченные крупы
Хранение старых круп, в которых завелись жуки, или специй, которые уже даже не имеют запаха не только не имеет смысла, но и активно вредит энергетике вашей кухни. Эти продукты притягивают бедность, нищету и потери.
Кроме того, испорченные крупы притягивают также насекомых и неприятный запах – а это также может усилить негатив в доме.
Счета, лекарства и лишние бумаги
Накопление лекарств и счетов за них, продуктовых карточек или просто случайных бумаг на столешнице может привести к стрессу и нарушению естественных потоков энергии на вашей кухне. Эти вещи символизируют болезнь, бедность и финансовые заботы.
Веник
Предметы для уборки, например веники или тряпки для пыли, никогда не следует хранить на кухне. Это может замедлить финансовый рост и даже привести к бедности.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Если у вас дома есть камин, пепел из него точно не стоит выбрасывать – для него еще можно найти немало применений на кухне.
Кроме того, оказывается, зелень для салата может оставаться свежей неделю или даже дольше, если только разобраться, как правильно ее хранить.
