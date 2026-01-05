Енергетика кухні надзвичайно важлива – хоч чимало людей і ігнорують оздоблення цієї кімнати. Та всього кілька неправильних предметів можуть притягнути до вашого житла бідність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Money Control.

Які речі притягують бідність в дім?

Олія, що вже використовувалася

Мовиться, звісно, не про відкриту банку соняшникової чи оливкової олії, а про ту, яку ви зібрали після приготування їжі з метою повторного використання. Така олія може не тільки бути не дуже корисною для здоров'я, але й ослаблює енергетичний баланс вашої кухні.

Побитий чи тріснутий посуд

Миски зі сколами та тріщинами, по-перше, можуть розколотися під впливом дуже високих чи холодних температур, а по-друге, притягують до вас бідність. Окрім того, битий посуд може посилити стрес та конфлікти між різними членами родини, тож позбуватися його слід негайно.

Протерміновані спеції та зіпсовані крупи

Зберігання старих круп, у яких завелися жуки, чи спецій, які вже навіть не мають запаху не тільки не має сенсу, але й активно шкодить енергетиці вашої кухні. Ці продукти притягують бідність, злидні та втрати.

Окрім того, зіпсовані крупи притягують також комах та неприємний запах – а це також може посилити негатив у домі.

Рахунки, ліки та зайві папери

Накопичення ліків та рахунків за них, продуктових карток чи й просто випадкових паперів на стільниці може призвести до стресу та порушення природних потоків енергії на вашій кухні. Ці речі символізують хворобу, бідність та фінансові турботи.

Віник

Предмети для прибирання, як-от віники чи ганчірки для пилу, ніколи не слід зберігати на кухні. Це може уповільнити фінансове зростання та навіть призвести до бідності.

