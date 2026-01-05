Энергетика кухни чрезвычайно важна – хоть многие люди и игнорируют отделку этой комнаты. Но всего несколько неправильных предметов могут привлечь к вашему жилью бедность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Money Control.

Какие вещи притягивают бедность в дом?

Масло, уже использовавшееся

Говорится, конечно, не об открытой банке подсолнечного или оливкового масла, а о том, которое вы собрали после приготовления пищи с целью повторного использования. Такое масло может не только быть не очень полезным для здоровья, но и ослабляет энергетический баланс вашей кухни.

Разбитая или треснувшая посуда

Миски со сколами и трещинами, во-первых, могут расколоться под воздействием очень высоких или холодных температур, а во-вторых, притягивают к вам бедность. Кроме того, битая посуда может усилить стресс и конфликты между различными членами семьи, поэтому избавляться от нее следует немедленно.

Просроченные специи и испорченные крупы

Хранение старых круп, в которых завелись жуки, или специй, которые уже даже не имеют запаха не только не имеет смысла, но и активно вредит энергетике вашей кухни. Эти продукты притягивают бедность, нищету и потери.

Кроме того, испорченные крупы притягивают также насекомых и неприятный запах – а это также может усилить негатив в доме.

Счета, лекарства и лишние бумаги

Накопление лекарств и счетов за них, продуктовых карточек или просто случайных бумаг на столешнице может привести к стрессу и нарушению естественных потоков энергии на вашей кухне. Эти вещи символизируют болезнь, бедность и финансовые заботы.

Веник

Предметы для уборки, например веники или тряпки для пыли, никогда не следует хранить на кухне. Это может замедлить финансовый рост и даже привести к бедности.

