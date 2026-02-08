Ці 5 дуже популярних рослин ніколи не варто садити у себе у дворі: пожалкуєте швидко

Коли доводиться чути фразу "інвазивні рослини", чимало людей уявляють щось дуже небезпечне. Втім, кілька видів, які мають зовсім невинний вигляд, можуть за лічені місяці заполонити вашу ділянку.

Іноді вибір рослин для двору може обернутися катастрофою – та ще й за лічені місяці чи роки. Часто під час посадки рослин люди й не підозрюють, що вони інвазивні. А коли дізнаються – вже надто пізно, пише Real Simple.

Які рослини не варто садити у дворі?

Англійський плющ

Якщо ви вирощували англійський плющ, тоді вже здогадуєтеся, як він опинився у цьому списку. Він душить інші місцеві рослини, а також може стати джерелом бактеріального опіку листя – хвороби, що зрештою викличе чимало проблем у саду.

Гліцинія

Ця розкішна рослина, безперечно, має ефектний вигляд. Але вона дуже швидко поширюється та витісняє інші види, а також вбиває молоді дерева. Ви й озирнутися не встигнете, як гліцинія захопить весь простір неподалік.

Японська жимолость

Жимолость дуже швидко росте та чудово пахне – але вирощувати її у себе на подвір'ї не варто. Роками садівники радили її для місця перед домом – але вона надто легко придушує інші рослини поруч з собою.

Барвінок

Ці гарні та дуже популярні квіти здаються ідеальним доповненням до саду, але на подвір'ї вони можуть спричинити більше проблем, ніж видається. Вони швидко утворюють щільний ґрунтовий покрив, пригнічуючи усе, що росте під ним, пише Martha Stewart.

Живоплоти з бирючини

Густа рослинність бирючини робить її популярним вибором для живоплоту, але також вона може стати справжнім кошмаром для багатьох рослин, що ви садили раніше. Вона утворює густі зарості, що затінюють інші чагарники та багаторічники, швидко переганяє їх у рості та обмежує доступ до сонця.

Що ще потрібно знати садівникам?