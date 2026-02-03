Ранній посів дозволяє отримати міцну й добре сформовану розсаду, готову до пересаджування одразу після того, як ґрунт прогріється й мине загроза весняних приморозків, пише "Зелена садиба".

Які квіти можна садити вже в лютому?

Однорічники для вирощування в горщиках

Петунія – одна з найулюбленіших квітів для балконів, терас та підвіконь. Посів починають вже після середини лютого, віддаючи перевагу дражованому чи стрічковому насінню.

Лобелія – гарний вибір для яскравих квіткових композицій. Її висівають з середини місяця, забезпечуючи достатнє освітлення й помірний полив.

Пеларгонія – ароматна рослина, яка добре росте в горщиках. Насіння можна висівати в середині лютого, попередньо змочивши його перед посівом.

Однорічники для відкритого ґрунту

Шавлія блискуча – невибагливий та посухостійкий однорічник, який висівають з середини лютого.

Портулак великоквітковий – добре переносить спеку й нестачу вологи. Посів проводять наприкінці місяця, щоб забезпечити тривале та рясне цвітіння.

Гвоздика – сорт Шабо потребує раннього посіву. Варто посадити до кінця лютого, а інші різновиди можна сіяти пізніше.



У лютому вже можна сіяти квіти на розсаду / Фото Pexels

Дворічні та багаторічні квіти

Дельфініум – ефектна рослина для створення вертикальних акцентів у саду. Посів проводять вже з середини лютого в окремі ємності, оскільки культура погано переносить пересаджування.

Фіалки триколірні – насіння висівають наприкінці лютого, забезпечуючи хороше освітлення. Також треба намагатися уникати надмірного зволоження.

Які ще квіти можна посадити в лютому?

У лютому висівають ротики садові, вербену, геліотроп, целозію, довгоцвіт, цинії, чорнобривці, колеуси, бегонію вічноквітучу, люпин, корейську хризантему, лаванду вузьколисту, матіолу, флокси та дзвіночки.

Які рослини обрізати в лютому?

У лютому необхідно обрізати троянди, клематиси та буддлеї, пише Express. Це сприятимк стимуляції росту рослин у теплий сезон. Обрізка троянд і клематисів повинна бути обережною. Садівники радять уникати обрізання довгих пагонів у в'юнких троянд. Обрізати буддлеї варто в теплу погоду.

