Лютнева обробка можна проводити тоді, коли вдень температура стабільно тримається близько плюс 4 – 5 градусів, а вночі не падає до мінусового показника, повідомляє Vsn. За таких показників рослини не зазнають стресу, а препарати працюють на 100 відсотків.

Чим обробляти сад у лютому, щоб не нашкодити?

Один із найпоширеніших варіантів для ранньої профілактики – бордоська суміш. У лютому використовують концентрований, тривідсотковий розчин. Його готують окремо – вапняне “молоко” і мідний купорос, а вже потім акуратно з’єднують. Готовий розчин має рівний, світло-блакитний відтінок без осаду. Обприскують дерева і кущі лише з нерозпущеними бруньками.

Коли бруньки вже злегка набрякли, концентрацію зменшують до одного відсотка. Це принципово важливо – сильніші розчини в цей момент можуть пошкодити живі тканини. У лютому дрібниць не буває.

Ще один перевірений засіб – залізний купорос. Його застосовують у концентрації близько 3 – 4 відсотків. Розчин готують на теплій воді, щоб кристали повністю розчинилися. Підходить він для плодових дерев і чагарників, які ще “сплять”. Така обробка знижує ризик грибкових уражень і пригальмовує передчасне пробудження.

Мідний купорос у лютому використовують окремо від бордоської суміші. Найчастіше – у вигляді одновідсоткового розчину. Його готують у пластиковому посуді, ретельно проціджують і застосовують до розпускання бруньок. Цей варіант зручний для точкової обробки проблемних дерев.

Окремо варто згадати ґрунт. Якщо планується рання посадка або підготовка теплиці, застосовують міцніший розчин мідного купоросу – до трьох відсотків. Це роблять заздалегідь, щоб земля встигла відпочити до висаджування. Важливе правило – чергування препаратів. Якщо восени застосовували залізний купорос, у лютому логічніше обрати мідний. Одноманітність знижує ефективність захисту.

Як правильно доглядати за садом у лютому?

Перед обприскуванням варто оглянути кору, місця старих зрізів, штамби. Саме там найчастіше зберігаються збудники проблем, пише zielony Ogrodek.

Лютий – вдалий час для санітарних дрібниць. Прибрати залишки муміфікованих плодів, зняти ловчі пояси, перевірити захист від гризунів. Це не потребує багато часу, але помітно впливає на стан саду. Будь-які роботи можна виконувати у сухий, безвітряний день.

Які лайфхаки стануть у пригоді?