Иногда выбор растений для двора может обернуться катастрофой – да еще и за считанные месяцы или годы. Часто во время посадки растений люди и не подозревают, что они инвазивные. А когда узнают – уже слишком поздно, пишет Real Simple.

Какие растения не стоит сажать во дворе?

Английский плющ

Если вы выращивали английский плющ, тогда уже догадываетесь, как он оказался в этом списке. Он душит другие местные растения, а также может стать источником бактериального ожога листьев – болезни, что в конечном итоге вызовет немало проблем в саду.

Глициния

Это роскошное растение, бесспорно, имеет эффектный вид. Но она очень быстро распространяется и вытесняет другие виды, а также убивает молодые деревья. Вы и оглянуться не успеете, как глициния захватит все пространство неподалеку.

Японская жимолость

Жимолость очень быстро растет и прекрасно пахнет – но выращивать ее у себя во дворе не стоит. Годами садоводы советовали ее для места перед домом – но она слишком легко подавляет другие растения рядом с собой.

Барвинок

Эти красивые и очень популярные цветы кажутся идеальным дополнением к саду, но во дворе они могут вызвать больше проблем, чем кажется. Они быстро образуют плотный почвенный покров, подавляя все, что растет под ним, пишет Martha Stewart.

Живые изгороди из бирючины

Густая растительность бирючины делает ее популярным выбором для живой изгороди, но также она может стать настоящим кошмаром для многих растений, что вы сажали раньше. Она образует густые заросли, что затеняют другие кустарники и многолетники, быстро перегоняет их в росте и ограничивает доступ к солнцу.

Что еще нужно знать садоводам?