Ягідні кущі потребують належного догляду вже зараз, але головне – не перестаратися, інакше наступного врожаю можна не дочекатися. Яких помилок варто уникати – розповідає 24 Канал з посиланням на "Сад й город".
Що не можна робити з ягідними кущами восени?
У жодному разі не зрізайте всі кущі під корінь. Саме на тих гілках, яким понад 2 роки, і формується основний врожай. Можна здійснити санітарне обрізання, тобто видалити сухі, хворі або поламані гілки.
Правильний догляд – гарантія гарного врожаю / Фото Freepik
Також не треба підживлювати кущі азотом, зараз будуть доречними лише фосфорно-калійні добрива – вони зміцнюють коріння.
З поливом треба бути також дуже обережним, інакше ґрунт при морозі розстріскається, й корені загинуть. До речі, розпушувати ґрунт довкола кущів теж треба обережно, щоб не пошкодити корені.
А ще не залишайте під кущами листя. Якщо воно хворе, інфекції та шкідники з радістю перекинуться на кущі.
