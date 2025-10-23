Ягодные кусты требуют надлежащего ухода уже сейчас, но главное – не переусердствовать, иначе следующего урожая можно не дождаться. Каких ошибок следует избегать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Сад и огород".

Что нельзя делать с ягодными кустами осенью?

Ни в коем случае не срезайте все кусты под корень. Именно на тех ветках, которым более 2 лет, и формируется основной урожай. Можно осуществить санитарную обрезку, то есть удалить сухие, больные или поломанные ветки.

Правильный уход – гарантия хорошего урожая / Фото Freepik

Также не надо подпитывать кусты азотом, сейчас будут уместными только фосфорно-калийные удобрения – они укрепляют корни.

С поливом надо быть также очень осторожным, иначе почва при морозе расстрескается, и корни погибнут. Кстати, рыхлить почву вокруг кустов тоже надо осторожно, чтобы не повредить корни.

А еще не оставляйте под кустами листья. Если они больные, инфекции и вредители с радостью перекинутся на кусты.

Какие советы для огорода пригодятся?