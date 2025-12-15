Листя цього дерева містить особливу речовину під назвою "юглон", про яку стало відомо ще на початку минулого століття, повідомляє 24 Канал за посиланням на Poradniko grodniczy. Найбільше її накопичується в осінньому листі та на старих нижніх гілках.

Чи варто викидати листя горіха на город?

Як не варто використовувати листя горіха?

Поки листя тримається на дереві – воно не шкодить. Проблеми починаються тоді, коли воно опадає й потрапляє на землю. Під дією дощу та часу ця речовина переходить у ґрунт. Там вона заважає нормальному росту багатьох рослин, через що вони слабшають.

Найчутливішими до такого впливу є помідори, картопля, капуста, огірки, горох, виноград, ожина, півонії, а також деякі дерева – зокрема сосна та яблуні. У цих культур погано сходить насіння, сповільнюється ріст, жовтіє листя і зменшується врожай. Водночас є рослини, які не бояться листя горіха.

Інколи цього листя варто стерегтися / Фото unsplash

Спокійно ростуть поруч із ним цибуля, буряк, квасоля, топінамбур, червона й чорна смородина, бузина, тюльпани, айстри, первоцвіти та декоративні трави. Є культури, для яких сусідство з горіхом не створює проблем – наприклад, диня добре сходить навіть за таких умов.

Велике значення має ґрунт. На "важких" і вологих землях шкідлива речовина затримується надовго – інколи на кілька років. А на легких і сухіших ґрунтах вона швидше втрачає свою силу.

Чи додавати листя горіха у компост?

Якщо додати туди листя волоського горіха, небажана речовина залишиться і в готовому добриві, пише Mrowka. Такий компост не підходить для овочів і квітів, які чутливі до горіха.

Його можна використовувати лише там, де ростуть рослини, яким юглон не шкодить.

