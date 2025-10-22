Кожна порода дерев має свій показник тепловіддачі, тому це завжди потрібно враховувати. Що купувати, аби інвестиції повернулися найбільшою кількістю тепла – розповідає 24 Канал з посиланням на "Добрий господар".

Від якої породи дерева буде найбільше тепла?

Найкраще для опалення будинку купувати дрова листяних та плодових дерев. Ідеальними варіантами будуть дуб, бук, вільха, акація та ясен. Вони дають багато тепла, а диму та золи від них не так багато.

Кількість тепла від дров залежить від кількох факторів / Фото Pixabay

За ціною може здатися, що краще купувати інші породи, але тоді також потрібно врахувати, що палити їх доведеться більше. Вишня, яблуня та груша також можуть бути доступними для будь-якого домогосподарства.

Що ще має значення?

Для найкращого результату дрова повинні бути сухими. Саме тому їх зазвичай заготовляють заздалегідь. Чим сухіше дерево – тим більше від нього тепла.

Ще велику роль грає укладання дров. Товсті потрібно класти з самого низу, натомість догори вже викладати середні та найменші відповідно. Так дрова згоратимуть повільніше, а тепла від них буде більше, розповідає kawmet.

