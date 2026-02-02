Наявність пральної машини може значно полегшити життя. Але якщо ви хочете, аби ваш прилад працював як слід і протягом років, не варто кидати туди кілька елементів одягу, пише Good Housekeeping.
Який одяг не варто прати у пральній машині?
Дуже брудний одяг
Ковдри після пікніків на піску, простирадла, вкриті шерстю домашніх тварин, одяг, що забруднився дуже сильно – це всі речі, які не можна кидати у пральну машину. Велика кількість сторонніх елементів – як-от піску, ворсу чи бруду, може призвести до пошкодження в роботі приладу, а також ваш одяг не очиститься.
Подушки з твердої піни
Подушки з міцного пінополіуретану з ефектом пам'яті – це цінна покупка та інвестиція у свій здоровий сон. Втім, ви можете швидко позбутися цієї інвестиції, якщо необережно виперете таку подушку у пральній машині.
Швидкість віджиму та кількість оборотів під час прання можуть пошкодити пінополіуретан, і він порветься під вагою води.
Дуже важкі ковдри
Великі і важкі ковдри стануть ще важчими у пральній машині, адже вони вберуть у себе воду. Це може призвести до пошкодження пральної машини, тож завжди зважайте на вагу предметів та максимальне завантаження своєї пральної машини.
Одяг з позначкою "тільки хімчистка"
Хімчистка – це клопоти та додаткові витрати, але якщо ви вирішите заощадити гроші та випрати річ натомість у пральній машині, скоріш за все, вам доведеться купувати новий одяг. Такі речі у пральній машині можуть деформуватися, втратити форму, колір тощо.
Речі з розстебнутими блискавками
Незалежно від того, чи ви кидаєте у прання джинси, куртку чи рюкзак, завжди переконайтеся, що усі блискавки щільно закриті. Зубці відкритої блискавки можуть легко застрягати на тканині та порвати інший одяг під час прання.
Одяг з речами у кишенях
Перед завантаженням одягу завжди перевіряйте, чи не лишилося чогось у кишенях. По-перше, через прання може зіпсуватися техніка, якщо ви забули її – як-от навушники. По-друге, монети, ключі, серветки, паперові чеки тощо можуть потрапити на одяг та пошкодити пральну машину.
Шкіряний одяг
Шкіра – це щось, що не можна підносити навіть близько до пральної машини. Під впливом циклу прання та високої температури шкіра потріскається, зморщиться та стиснеться, пише Martha Stewart.
