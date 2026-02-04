Уксус является кислотой, поэтому может повредить натуральный камень, деревянные покрытия и металлические поверхности, пишет Eating Well.

Что нельзя мыть уксусом?

Столешницы

Нельзя мыть уксусом гранит или мрамор, потому что кислота со временем может привести к повреждению поверхности. Деревянные столешницы также не стоит очищать уксусом, поскольку их внешний вид станет тусклым и мутным. Следует понимать, что уксус не может убить микробы, поэтому лучше использовать дезинфицирующее средство.

Пол

Уксус может быть слишком коррозионным для камней, плитки или дерева. Со временем кислотность может стереть покрытие и сделает пол тусклым. Лучше всего мыть пол специальными средствами для мытья.

Бытовая техника

Специалисты не советуют мыть бытовую технику уксусом, поскольку она вызывает точечную коррозию на нержавеющей стали. Холодильник надо очень осторожно мыть с внутренней стороны, чтобы жидкость не попала на резиновый уплотнитель.



Уксусом нельзя мыть все возможные поверхности / Фото Freepik

Металлическая посуда

Уксус может вызвать коррозию алюминия на стали и железе, поэтому лучше выбрать другое средство от устойчивого жира. Подойдет даже паста из пищевой соды и воды.

Раковины

Нельзя мыть уксусом мраморные, гранитные или каменные раковины, потому что уксус может оставить пятна или матовый налет. А еще длительный контакт с кислотой может повредить защитный слой и привести к коррозии.

Посудомоечные машины

Уксус не сможет вывести плохие запахи из посудомоечной машины, а только навредит резинке внутри. Он не сможет убить микробы, поэтому совсем не эффективен в борьбе с бактериями и грибками.

Зачем уксус добавлять в стирку?

Уксус смягчает ткани, дезинфицирует, нейтрализует запахи и сохраняет цвет одежды, пишет City Magazine. Для стирки подходит дистиллированный 5% уксус, но использовать его слишком часто не стоит, чтобы не повредить резиновые детали стиральной машинки. Даже в этом случае есть предостережения относительно уксуса и его вреда на резину.

Какие еще советы являются полезными?