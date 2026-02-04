Для того, аби розсада перцю дала найкращі плоди згодом, дату для посадки слід обирати уважно – і чимало дачників для цього використовують місячний календар. Втім, це не єдиний аспект, на який слід звернути увагу, пише Gardeners World.

Цікаво Їжте горіхи, тільки якщо перевірили: ці ознаки не варто ігнорувати

Як висадити перець на розсаду?

Перше, що потрібно зробити – це наповнити спеціальні маленькі горщики для розсади ґрунтом на 1 сантиметр нижче краю. Цей ґрунт потрібно акуратно утрамбувати пальцями, аби прибрати повітряні кишені. Якщо горщики більші, у них можна сіяти 4 – 5 насінин, але переконайтеся, що вони розташовані на достатній кількості одна від одної.

Після цього накрийте насіння тонким шаром ґрунту та добре полийте з лійки. Дайте воді стекти з горщиків, а після цього помістіть їх у тепле, добре освітлене підвіконня.

Вже коли розсада досягне 5 – 6 сантиметрів заввишки, потрібно пересадити її в окремі горщики, кожен з яких матиме діаметр приблизно у 7 сантиметрів. Обережно виймайте розсаду з початкового горщика та розділіть кореневу грудку.

Навколо коренів ґрунт під час пересадки потрібно ущільнити та якісно полити. Поверніть рослини на сонячне підвіконня та слідкуйте за тим, аби ґрунт залишався вологим. Розсада швидко з'являється, коли температура тримається близько 21 градуса чи вище.

Перед появою сіянців можна влаштувати для розсади "парник" – накрити горщики пакетом. Але обов'язково у ньому потрібно зробити дірочки, аби заходило повітря, пише Grow Veg.

Ось які дні найкращі для посадки розсади:

лютий – 6, 9, 13 – 14, 18 – 19, 22 – 23, 26;

березень – 7 – 9, 12 – 15; 20 – 23; 25 – 30.

Що ще слід зробити у лютому?