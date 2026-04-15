Огурцы являются популярными овощами для выращивания, однако с ними следует быть осторожными, пишет ТСН. Медленные всходы, слабые кусты или опадение завязи возникают из-за неправильной посадки.

Если же принять во внимание несколько важных моментов, то растения быстро начнут расти и дадут хороший результат.

Как сажать огурцы, чтобы они быстрее росли?

Семена огурцов лучше прорастают в теплой или влажной среде. Высаживать их нужно только тогда, когда земля уже прогрелась до 12 – 15 градусов тепла. В холодной почве семена будут долго пробиваться.

Перед посадкой семена нужно правильно подготовить. Садоводы традиционно замачивают их в теплой воде на 10 часов или дают проклюнуться во влажной ткани. Благодаря такому трюку всходы удастся получить значительно быстрее.

Значение также имеет и глубина посадки. Огурцы рекомендуется сажать в лунке до 3 сантиметров. Если же заглубить сильнее, то росткам будет труднее пробиться на поверхность.



Правильный уход за огурцами подарит хороший урожай

Что добавить в лунки во время посадки огурцов?

Перегной или компост – обеспечивают растения питательными веществами и делают почву рыхлой и плодородной.

– обеспечивают растения питательными веществами и делают почву рыхлой и плодородной. Древесная зола - источник калия и полезных микроорганизмов – источник калия и полезных микроэлементов, которые способствуют образованию завязи и укрепляют растения. Преимуществом золы является и то, что она снижает кислотность почвы.

– источник калия и полезных микроэлементов, которые способствуют образованию завязи и укрепляют растения. Преимуществом золы является и то, что она снижает кислотность почвы. Измельченная яичная скорлупа – предотвращает загнивание и добавляет кальций, который необходим для развития корневой системы

– предотвращает загнивание и добавляет кальций, который необходим для развития корневой системы Настой трав – в небольшом количестве стимулирует развитие растений уже на старте.

В чем секрет обильного цветения огурцов?

Чтобы огурцы хорошо цвели, им нужен правильный баланс питательных веществ. В начале роста растения нуждаются в большем количестве азота для наращивания зеленой массы. Когда же начнется цветение, то важными становятся уже калий и фосфор, которые отвечают за формирование завязи и качество плодов.

Дополнительную пользу имеет регулярное рыхление почвы и мульчирование, которые сохраняют влагу и способствуют развитию корней.

Чтобы избежать опадения завязи, огурцы советуют поливать только теплой водой и следить за тем, чтобы не пересыхала почва. Также стоит подкармливать растения калием. Огурцы не стоит густо сажать, потому что им необходим свет и воздух для нормального развития.

Обратите внимание, что обычное молоко, разведенное в пропорции 1:10 с водой, является эффективным удобрением для огурцов, пишет Chip.de. В нем содержится кальций, калий и магний, которые способствуют укреплению растений и стимулируют их развитие.

А еще в молоке также содержатся белки и ферменты, которые выполняют защитную функцию, помогая бороться с грибковыми заболеваниями, в частности мучнистой росой.

