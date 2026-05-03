Что интересно, среди таких растений есть популярные травы, которые многие выращивают в своем саду, пишет Gardening Know How. Ароматные травы можно высаживать, однако достаточно лишь контролировать их рост или выбрать безопасный способ выращивания.

В чем проблема инвазивных растений?

Инвазивные растения растут быстрее других и активно распространяются, вытесняя местные виды. Они могут давать много семян, имеют мощную корневую систему и легко приживаются даже на бедных или нарушенных почвах.

Кроме того, они выделяют вещества, которые подавляют соседние растения. Поэтому если не контролировать ситуацию, то такие культуры быстро займут грядки и могут распространиться за пределы участка.

Какие растения являются инвазивными?

Мята

Это одна из самых агрессивных трав. Несмотря на приятный аромат и широкое применение на кухне, мята способна очень быстро заполонить весь участок.

Ее корни активно расползаются, а побеги, касающиеся почвы – легко укореняются. Даже небольшой остаток корня может дать начало новому растению. Именно поэтому мяту рекомендуют сажать исключительно в контейнерах.

Мелисса

Растение активно размножается семенами, которые легко рассеиваются по участку. Чтобы этого избежать ее можно выращивать в помещении или следить за растением на грядке, вовремя удаляя цветы, не давая сформироваться семенам.



Мелисса является инвазивным растением / Фото Pexels

Орегано

Это растение тоже может вести себя достаточно агрессивно. Орегано быстро разрастается, образуя плотные "коврики". Чтобы сдержать рост орегано, растение нужно регулярно обрезать или выращивать в контейнерах.

Фенхель

Он быстро размножается семенами и быстро приживается, особенно в мягком климате. Если не контролировать процесс, то он может заполонить грядки.

Кроме того, фенхель имеет один нюанс – способность к перекрестному опылению с укропом, что влияет на вкус растения. Чтобы избежать нежелательного распространения, стоит вовремя срезать цветы до образования семян.

Самый простой способ держать травы под контролем – это выращивать в контейнерах. В них должны быть дренажные отверстия, а на дне – слой материала для отвода воды.

Для горшечных растений почву засыпают обычный, а потом высаживают траву. Раз в один – два года такие растений нужно делить, чтобы не допустить чрезмерного разрастания.

Обратите внимание, что некоторые популярные растения, такие как гиацинт, пуансеттия, клематис, амариллис и ирис, содержат токсичные вещества, которые могут быть опасными для людей и животных, пишет Good Housekeeping. Садовые растения, такие как аконит, олеандр, ландыш, рута садовая, наперстянка и бругмансия, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому их следует избегать.

Какие есть еще советы для дачников?

Садоводы рекомендуют сажать настурции, которые отпугивают слизней и защищают урожай. Дело в том, что слизни просто не могут никак насытиться листьями, поэтому другие растения на грядках их интересуют меньше.

Бузина, облепиха, ягода годжи, крыжовник и орегонский виноград хорошо растут на бедных почвах и не требуют идеальных условий. Эти кустарники адаптируются к различным типам почвы и имеют разные требования к влажности и дренажу.