Помидоры считаются простыми в выращивании и совсем неприхотливыми к уходу, однако садоводам нужно время от времени осматривать их листья, пишет Express.

Читайте также Вот на каком расстоянии сажать картофель для невероятного урожая: не все знают

Как появляется фитофтороз?

Дело в том, что апрель хоть и теплый, но влажный, а эти погодные условия создают идеальные условия для развития фитофтороза. Распространяется фитофтороз через споры грибков, переносимые водой.

Он достаточно заметен на листьях, которые становятся пятнистыми, коричневым и морщинистым. Поэтому помидоры с фитофторозом уже не могут производить много энергии, поэтому растение начнет страдать от задержки роста и может оставить вас без плодов.

Если же плод хоть какой-то вырастет, то все равно сгниет на стебле и станет несъедобным, потому что болезнь быстро распространяется по растению.

Как защитить растение от фитофтороза?

Садоводы могут предотвратить болезнь достаточно просто – достаточно лишь не допускать застоя воды вокруг растения.

Следует помнить, что помидоры любят расти на широких открытых участках, поскольку хорошая циркуляция воздуха помогает листьям быстрее высыхать после дождя.

Именно поэтому помидоры нужно сажать на солнечном участке, поскольку те, что растут в тени, чаще остаются влажными, что способствует развитию фитофтороза.

Поливать томаты нужно ближе к почве, поскольку верхний полив может вызвать влагу на листья, а это приведет к развитию спор.

Садовод Боб Вайлдфонг отметил, что лучшей защитой от фитофтороза считается мульчирование помидоров, которое предотвращает перенос спор дождем близко к растению.



Мульчирование не только создает защитный барьер вокруг помидоров, но и предотвращает чрезмерное переувлажнение почвы, поэтому споры не имеют возможности процветать. Кроме того, мульча контролирует уровень влажности почвы, уменьшая влажность вокруг листьев.

Преимуществом мульчи является и то, что питательные вещества влияют на выращивание крепкого растения, устойчивого к болезням.

Однако мульчировать помидоры нельзя слишком быстро после посадки, поскольку это может замедлить их рост и уменьшить количество плодов.

Если мульчировать помидоры весной, одновременно с посадкой, прохладная почва замедлит их рост и приведет к позднему созреванию,

– добавил садовод.

Рассада помидоров должна прорастать в почве по крайней мере месяц, а тогда уже можно приступать к мульчированию. Важно подождать, пока прогреется почва, а тогда уже накрыть растения соломой, газетами или любым другим биоразлагаемым материалом.

На сайте "Фермерство в Украине" пишут, что зола, птичий помет, кофейная гуща, кожура от бананов и дрожжевая подкормка являются эффективными натуральными удобрениями для рассады помидоров. Их поочередно можно использовать для лучшего роста овощей.

Что еще стоит прочитать дачникам?