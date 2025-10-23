Разжигание огня – элементарный процесс, но сделать это без дыма – это уже искусство. Как им овладеть – рассказывает 24 Канал со ссылкой на House of Dream.

Как разжечь печь без дыма?

Сначала нужно прогреть дымоход. Для этого достаточно сжечь небольшое количество щепок или бумаги. Это создаст тягу и прогреет дымоход. Теперь – правильно складываем дрова: сначала тонкие, потом более грубые.

Сначала заслонка должна быть полностью открыта, чтобы обеспечивать приток воздуха. Когда пламя начнет разгораться, тогда постепенно ее прикрываете.

Не закрывайте приток воздуха преждевременно, иначе здесь может возникнуть риск образования большого количества дыма. А еще убедитесь, что дрова сухие.

Какими дрова дадут больше всего тепла?