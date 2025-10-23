Розпалювання вогню – елементарний процес, але зробити це без диму – це вже мистецтво. Як його опанувати – розповідає 24 Канал з посиланням на House of Dream.

Читайте також Чи можна опалювати хату старими дровами: відповідь точно здивує

Як розпалити піч без диму?

Спочатку потрібно прогріти димохід. Для цього достатньо спалити невелику кількість трісок або паперу. Це створить тягу та прогріє димар. Тепер – правильно складаємо дрова: спершу тонкі, потім грубші.

Спочатку заслінка повинна бути повністю відкрита, щоб забезпечувати приток повітря. Коли полум'я почне розгоратися, тоді поступово її прикриваєте.

До речі, знайти за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Не закривайте приток повітря передчасно, інакше тут може виникнути ризик утворення великої кількості диму. А ще переконайтеся, що дрова сухі.

А ще можна скористатися порадами з TikTok montazh_kaminiv.

Якими дрова дадуть найбільше тепла?