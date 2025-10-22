Каждая порода деревьев имеет свой показатель теплоотдачи, поэтому это всегда нужно учитывать. Что покупать, чтобы инвестиции вернулись наибольшим количеством тепла – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Добрый хозяин".

От какой породы дерева будет больше всего тепла?

Лучше всего для отопления дома покупать дрова лиственных и плодовых деревьев. Идеальными вариантами будут дуб, бук, ольха, акация и ясень. Они дают много тепла, а дыма и золы от них не так много.

Количество тепла от дров зависит от нескольких факторов

По цене может показаться, что лучше покупать другие породы, но тогда также нужно учесть, что жечь их придется больше. Вишня, яблоня и груша также могут быть доступными для любого домохозяйства.

Что еще имеет значение?

Для лучшего результата дрова должны быть сухими. Именно поэтому их обычно заготавливают заранее. Чем суше дерево – тем больше от него тепла.

Еще большую роль играет укладка дров. Толстые нужно класть с самого низа, зато кверху уже выкладывать средние и маленькие соответственно. Так дрова будут сгорать медленнее, а тепла от них будет больше, рассказывает kawmet.

Секрет дачников