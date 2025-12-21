Это может напугать, потому что кажется, что растение погибает. На самом деле – оно реагирует на внешние раздражители, информирует 24 Канал со ссылкой на Plants for all seasons.

Интересно Не машина и не порошок: почему 9 из 10 людей неправильно стирают постельное белье

Какие конкретные причины, почему фикус Бенджамина сбрасывает листья зимой?

Первая и самая распространенная – недостаток света. Зимой день короткий, солнце низкое. Ситуация может стать критической, если фикус стоит в глубине комнаты – для него это означает почти ночь.

Также эта росина очень не любит сквозняки и холодные подоконники. Даже если в комнате тепло, корни могут мерзнуть.

Невероятное растение / Фото Unsplash

Пересушенный воздух также может критически повлиять на ситуацию. Когда отопление работает на полную, влажность падает, а листья теряют влагу быстрее, чем корни могут ее подать. Фикус реагирует просто – сбрасывает все лишнее.

До речі, знайти різноманітні добрива для рослин, субстрати, вологомір ґрунту за найкращими цінами можна на Prom. А ще компости, торф, ґрунтосуміші та купу всього для рослин та дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Также этот вазон не любит обильный полив. Зимой растение растет медленнее, поэтому вода испаряется хуже. Когда почва остается влажной – корни задыхаются, и листья начнут опадать.

Какое лучшее удобрение для фикуса?

Зимой фикус не нуждается в активной подкормке, пишет Fiddl eleaffigplant. Лучшее "удобрение" в этот период – стабильные условия.

Если и подпитывать растение, то с большим временным интервалом и очень осторожно. Лучше всего для этого подойдет слабое универсальное удобрение для декоративно-лиственных растений.

Советы, которые пригодятся